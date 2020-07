Jon Bon Jovi: "Soy el tipo que friega los platos y saca la basura"

Londres. El cantante Jon Bon Jovi resta importancia a los niveles estratosféricos de fama que ha alcanzado y al hecho de que el grupo siga teniendo éxito: "Friego los platos y saco la basura como cualquier otro padre y cuando salgo al escenario me convierto en el tipo al que escuchas", dice. Además, asegura que "el 95 por ciento" de su vida diaria es de lo más "normal".

Jon Bon Jovi espera la salida de su nuevo álbum, 2020, que se estrenará el próximo 2 de octubre, tras estar su lanzamiento en el aire por la pandemia. Irónicamente, esta reivindicación de lo mundano contrasta con un momento global de absoluta rareza, en el que el mundo batalla contra las cifras mortales que va dejando a diario la Covid-19.

Jon Bon Jovi. Foto captura pantalla Instagram

Durante el último año y medio, y antes de que esta pesadilla global arrasara con la "normalidad", Bon Jovi, quien reconoce ha reconocido tener influencias musicales de Bruce Springsteen, Bob Dylan y Aerosmith, y es fundador de The Jon Bon Jovi Soul Foundation, cuenta que cogía la guitarra de vez en cuando e iba escribiendo sobre las "instantáneas" de lo que era su vida.

Sus reflexiones fueron dando forma a un disco lleno de temáticas áridas, donde nada es frívolo o ligero. 2020 aborda temas que van desde el control de armas, la inquietud por el cambio climático, la familia o los veteranos de guerra con desorden por estrés postraumático (PSTD).

Jon Bon Jovi debutó en 1984 con el álbum Bon Jovi, cuyo sencillo "Runaway" fue el primero del grupo en aparecer en el Billboard Hot 100, enfatiza que cada una de esas canciones representan "capítulos" de su vida con igual relevancia: "Todos los mensajes, desde el principio al final son igualmente importantes. El disco es un todo".

El último sencillo de Jon Bon Jovi

Si eres artista, cada día es una oportunidad para escribir una canción. Cada día. Y hoy podría escribir sobre el coronavirus. Tienes que mantener los ojos y los oídos abiertos", afirma Bon Jovi, quien calienta motores con un sencillo que sale hoy al mercado.

captura pantalla Instagram

2020 estaba previsto que viera la luz el pasado 15 de mayo, pero fue retrasado por las circunstancias que envuelven al mundo. Durante esta espera, Bon Jovi ha aprovechado para añadir dos canciones más al repertorio, American Reckoning y Do What You Can, esta última está ya disponible como sencillo para su escucha en plataformas digitales.

Según información en Wikipedia, Bon Jovi ha participado en varios festivales importantes del mundo como el Monsters of Rock, el Rock in Rio y algunos de carácter benéfico como el Live 8, el Live Earth o el Moscow Music Peace Festival.

Bon Jovi es una banda de rock formada en 1983 en Nueva Jersey, Estados Unidos, por su líder y vocalista Jon Bon Jovi. Salieron al mundo musical con un estilo definido que gustó al público y de inmediato se hicieron de seguidores en muchos países del mundo. Es una de las bandas de rock más exitosas de todos los tiempos y hay reporte de que han vendido más de ciento treinta millones de discos.

