Jona, de La Academia, se declara abiertamente gay

Jona, integrante del reality show La Academia, y quien es originario de Hermosillo, Sonora, se declara abiertamente gay. En sesión con la psicóloga del programa habla de lo difícil que ha sido para él expresar quién es, sin que le importe la opinión de la gente.

Jonathan Meza es uno de los 15 nuevos alumnos de La Academia, el reality show de Televisión Azteca, y es originario de Hermosillo, Sonora, México, pero vive en el Estado de México actualmente.

Jona, llamado así por sus compañeros de La Academia, tuvo una sesión privada con la psicóloga del reality show y habló de cómo ha tomado su familia el tema de su homosexualidad.

Nunca me ha gustado hablar de eso, todas mis relaciones siempre han sido a escondidas, una vez subí una foto con mi pareja y me dijeron en redes sociales que me iba ir al infierno."