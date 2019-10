Jonas Brothers, la locura total en Monterrey

Jonas Brothers, con su presentación en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, se convirtieron este domingo en la locura total entre sus fans al ofrecer su show que titulan Happiness Begins Tour. Tuvieron un reencuentro con muchos de sus más fieles seguidores.

Los Jonas Brothers, tras seis años de separación, volvieron a Monterrey para presentar su primer concierto del Happiness Begins Tour, y según reporte en distintos portales de noticias, el concierto comenzó minutos antes de las 21:00 horas.

Los hermanos aparecieron vestidos de trajes color menta, morado y fucsia ante miles de personas y ofrecieron lo mejor de su repertorio musical, relata el portal de noticias televisa.digital.



En cuanto Nick, Joe y Kevin aparecieron ante sus fans en el Auditorio Citibanamex, los gritos no se hicieron esperar y en su repertorio incluyeron temas como S.O.S, Burning Up o When You Look Me In The Eyes.

Los Jonas Brothers causaron euforia con su presentación, la cual esperaban sus seguidores desde hace mucho tiempo.

Mandy, Paranoid, Play My Music, Hold On, Year 3000, Lovebug y Tonight, fueron algunas de las canciones más antiguas que Los Jonas Brothers interpretaron.

¿Qué canciones quieren escuchar?”, preguntó Joe antes de tocar un fragmento de “Runaway”, dejando a los fans cantar los versos en español.

— @jonasbrothers cantando Strangers en el Auditorio Citibanamex en Monterrey, Mexico | 27 de Octubre #HappinessBeginsTour pic.twitter.com/nVUorNGyA7 — Nick J Curiosidades (@CuriosidadNickJ) October 28, 2019

Los estadounidenses se hicieron acompañar en el escenario por cinco músicos, dos coristas, luces y pirotecnia.

Jonas Brothers es un grupo estadounidense de música rock, pop punk y pop, compuesto por tres hermanos: Kevin Jonas (Paul Kevin Jonas, 1987), Joe Jonas (Joseph Adam Jonas, 1989) y Nick Jonas (Nicholas Jerry Jonas, 1992), originarios todos de Wyckoff, Nueva Jersey.

Según información en su biografía, la carrera de Jonas Brothers comenzó en 2005, cuando firmaron contrato con Columbia Records, sello discográfico con el que grabaron y lanzaron su álbum debut It's About Time.

El 30 de octubre de 2013 anunciaron su separación en el programa de televisión estadounidense Good Morning America.

En febrero de 2019 anunciaron su regreso como banda a los escenarios, a través de una confirmación hecha por The Sun y dieron a conocer el sencillo Sucker.