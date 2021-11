Jonatan Sánchez, una persona muy musical, amante de la banda sinaloense y con un prometedor futuro

Jonatan Sánchez forma parte de la nueva generación de cantantes y compositores de la música mexicana, quienes deleitan a sus seguidores con cada una de sus canciones. Una de las responsabilidades que siente tener, es crear música de la manera más minuciosa.

"Pasa algo muy interesante en estas épocas en la música, se está haciendo música muy rápido", expresó el joven intérprete de 22 años de edad en una agradable charla con Debate, uno de los talentos de la compañía discográfica Gerencia 360.

Externó que en la actualidad se hacen canciones en un solo día, no está mal, hay buenas canciones que se originan en un solo día, él también lo ha hecho, sin embargo, "está perdiendo un poco la magia de la instrumentación real, no sé hacia donde vayamos con la música, pero yo creo que mi responsabilidad ahorita es hacer lo mejor de mis capacidades".

Yo soy una persona muy musical, me encanta la instrumentación, me encanta tomar mi tiempo en producciones, cuidar detalles, ser perfeccionista, ese es mi deber, mi responsabilidad para el público y para la gente que disfruta la música.

Señaló que la música es de sensaciones, emociones "y a veces en la rapidez o en las computadoras se pierde un poquito la emoción". Aunque hay muchas personas que lo hacen de manera increíble y en un día pueden sacar una obra de arte extraordinaria, en su caso le gusta "tomar un poquito más de tiempo, hay canciones que de repente también hago en un día, pero es parte del proceso de fluir".

Jonatan Sánchez lanza su nueva canción "Descansa en paz", una de esas canciones con las que se tomó el tiempo necesario, una pieza musical llena de romanticismo e interpretada con gran pasión y sentimiento.

"Le echamos todo el corazón, yo creo que fue una de las primeras canciones donde pudimos expresarnos de la mejor manera, desde la letra hasta la producción, así como al cantarla cuando voy a lugares, siento que es una canción completamente mía, con mi firma".

A diferencia de otras canciones que le llegan ya hechas y donde solo tiene que poner su voz, con "Descansa en paz" experimentó algo sin igual, "siento que esta canción finalmente pude envolverla con mi corazón y con mi esencia".

Jonatan Sanchez tenía apenas 7 años cuando descubrió su amor por la música, a esa edad también aprendió a tocar la guitarra. Foto: cortesía Gerencia 360

Pasó algo curioso durante la promoción de su nuevo sencillo. En redes sociales fue publicada una fotografía suya con la leyenda "Descanse en paz Jonatan Sánchez", con la fecha cuando sería lanzada la canción. Muchas personas llegaron a pensar que el joven cantautor mexicano, había fallecido.

"No puedo creerlo, tan joven este muchacho", fue uno de los tantos mensajes en sus redes sociales. "Se hizo un escándalo, la gente captó que era una canción, pero también me hace ver que, tiene que pasar algo como esto para que la gente te empiece a buscar de nuevo y eso no esta padre, hay que apreciarnos en vida, hay que querernos en vida".

Pero "Descansa en paz" habla realmente de un amor que se fue, de un amor que ya no quieres ni siquiera ver, "que ya no quieres creer que sigue viva, que ya no quieres creer que sigue en tu vida, ya es irrelevante, no te importa más, descansa en paz, pero muy lejos de mí".

La canción es un adelanto de lo que será el nuevo álbum de Jonatan Sánchez acompañado de la banda sinaloense, el cual tiene planeado lanzar a principios de 2022. Cabe resaltar que estuvo involucrado en la composición, arreglos y producción de cada una de las canciones que forman parte del disco.

"Un álbum con muchas historias reales, con muchas emociones que tuve en ese momento, en relaciones que viví, en tristezas, en victorias, es un álbum completamente expresivo y directamente del diario de mi vida, entonces, lo que pueden esperar en este álbum es autenticidad al 100 por ciento".

Con respecto a cantar con banda sinaloense, Jonatan Sánchez mencionó que desde pequeño cuando vivía en su natal Jalisco, donde se le conoce como tambora, escuchaba las canciones de Antonio Aguilar y Pepe Aguilar cuando grababan con banda.

"Me encantaba también El Recodo cuando estaba Julio Preciado, esa era fue una que me impactó muchísimo de niño, me encantaba la música del señor Joan Sebastian cuando grababa con banda, hasta nuevas canciones como Chalino Sánchez que salió con buena música de banda, yo siempre fui un enamorado de la banda, me siento identificado ahí".

La música, la fiel amiga del cantante y compositor Jonatan Sánchez

"Descansa en paz" llega tras la buena aceptación que sigue teniendo su anterior sencillo "Ni yo me la creo", una canción que disfrutó hacer con su amigo y colega, el cantautor sinaloense Rafa Becerra.

"La producción estuvo muy buena, a la gente le gustó mucho, yo creo que es una de esas canciones que poco a poco va creciendo y cuando llegue una que pegue en realidad, está también sube junto con ella, todavía seguimos esperando el hit, todo artista está esperando su mejor canción toda su vida, la estamos persiguiendo, si no hubiera esa persecución no tendríamos nada, me siento feliz con todo lo que haya pasado, continúo adelante y ahora vamos por la siguiente que es 'Descansa en paz'".

Como mencionamos anteriormente, Jonatan Sánchez es una persona muy musical, apasionada por lo que hace, perfeccionista y con muchas metas por cumplir. La música "me ha dejado toda una vida, yo nací cantando", recalcó. Su mamá le contó que cuando estaba embarazada, él lloró estando en su vientre, lo que tomó como una señal de que su hijo sería cantante.

Yo siempre he sido un amante de la música, la música ha sido mi fiel compañera, ha sido mi mejor amiga, mi alma gemela.

"Es donde me siento yo completamente, donde siento mis capacidades al cien, donde me siento fuerte, sin la música creo que no habría un yo, no habría la felicidad que tengo en mi vida, la música es todo para mí, mi mayor anhelo, mi mayor victoria".

Jonatan Sánchez se unió a Gerencia 360 a sus 15 años de edad, convirtiéndose así en el talento más joven de la casa discográfica de Luis del Villar. Foto: cortesía Gerencia 360

Jonatan Sánchez le dice a todo el público el por qué deben escuchar su nueva canción "Descansa en paz".

La describe como una canción muy sincera, una canción que habla de "un amor que creo que todos hemos pasado por ahí, todos hemos tenido un ex que ya no queremos ver, ya no queremos ni siquiera cerca de nosotros, todos hemos tenido una persona nos ha abusado emocional o físicamente o que nos ha engañado, nos ha hecho un daño".

Su intención fue hacer la canción perfecta para cerrar un ciclo en nuestras vidas, "para poder decir adiós, dejar ir y continuar con nuestra vida hacia algo mejor, esta canción es una compañera en esas tristezas, en esas decepciones, la van a disfrutar mucho y aunque no los hayan dañado, pueden imaginarse que si y sentirla un poquito".

Encuéntralo en todas sus redes sociales como @jonatansanchez.