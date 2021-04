Jonathan Bennett, actor de 'Chicas Pesadas', fue víctima de homofobia en México

Jonathan Bennett, actor conocido por su papel de Aaron Samuels en la película ‘Chicas Pesadas’, protagonizada por Lindsay Lohan, denunció que sufrió discriminación en México junto a su prometido por ser una pareja gay.

De acuerdo con Jonathan Bennett, él y su futuro esposo, Jaymes Vaughan, habían soñado con casarse en un hotel en México, el mismo donde se habían comprometido.

Sin embargo, la pareja había sufrido de homofobia por el mismo dueño del hotel, al no permitir una boda homosexual en sus instalaciones.

Fue en la revista The Knot donde el actor de ‘Chicas Pesadas’ (Mean Girls) y su prometido dieron todos los detalles sobre los preparativos para su boda, que será festejada en grande este año.

El mismo Jonathan Bennett dijo que ambos han estado en la búsqueda del lugar perfecto para contraer nupcias, por lo que se han dado la tarea de viajar para conocer el lugar donde puedan llevar a cabo el evento sin problemas:

“Como miembros de la comunidad LGBTQ+, no solamente necesitas sentirte seguro, necesitas sentirte celebrado”, dijo.

A ello, señaló que su primer lugar de interés era un hotel ubicado en México, pues fue justo ahí donde se llevó a cabo la propuesta de matrimonio. Sin embargo, el sueño se derrumbó ante el rechazo por homofobia por parte del mismo dueño.

“Por años planeamos casarnos en el Palace Resorts en México. Cuando nos comprometimos, el dueño nos dijo que no podíamos casarnos ahí porque somos dos hombres y eso va en contra de su moral. Eso fue un gran gancho al hígado".

"Decidimos en ese momento que nuestra boda era mucho más grande que nosotros mismos. Se trata de la comunidad LGBTQ+. Nos propusimos hacer nuestra boda tan ruidosa a propósito”, agregó.

Su prometido, Jaymes Vaughan, indicó que luego del rechazo pudieron encontrar otro lugar en la Riviera Maya donde pudiera realizar al evento.

“Sabíamos que podíamos ir al Hotel UNICO, porque en redes sociales con todo su marketing nos mostraron que somos bienvenidos ahí. Cuando comenzamos a platicar sobre tener nuestra boda en ese lugar, ellos estaban emocionados por nosotros, que es tal como debería ser la boda de todo el mundo”.

La pareja contó que planean hacer de su boda no solamente un evento en grande, sino que también sea un llamado en contra de la homofobia y la discriminación.

“Queremos asegurarnos de que no haya nunca un momento durante la planeación de la boda en el que las personas LGBTQ+ no estén emocionados. Queremos asegurarnos que todos ellos sean celebrados en todo momento y que no se sientan marginados”, añadió Jonathan Bennett.

