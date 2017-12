Jones responde ante fuerte polémica con Denisse Franco

México.- Llegó el día en que la primera mexicana en ganar Miss Universo, Lupita Jones se sincero ante el diario basta.

La bellisima Jones llevara a cabo una celebración con los medios por apoyar a la mexicana en sus proyectos y hacer sobresalir la belleza de las mujeres.

Hoy el día esta como para dormir y ver peliculas Una publicación compartida por Denisse Franco (@denissefrancop) el 13 de Dic de 2017 a la(s) 4:28 PST

Lupita aclaró la fuerte polémica que se desató con Denisse Franco por el supuesto poco apoyo que le brindo a la sinaloense en el reconocido certamen.

“Todo lo que han dicho del poco apoyo que recibió Denisse en el concurso, es mentira… ¿cómo le voy echar tierra a mi trabajo? Me considero una empresaria, una mujer de negocios y lo peor sería echarle a lo que he construido. Nunca entendí porque no pasó porque era una de las favoritas en redes sociales por parte del público. Por eso es que no me gusta hablar cuando hay polémicas, porque las hacemos más grandes. Yo la apoyé en todo lo que estuvo en nuestras manos y es mentira que la saboteara para que no quedara dentro de las 15 mejores” explico.

Lupita Jones externo que ya quiere que ese desagradable tema quede en el olvido de los medios ya que aseguró que es una gran mentira.

“No sabes las tantas cantidades de mentiras qué hay en relación a este tema de Denisse Franco, que si la dejé, que si me enojé con ella. El reto será ahora enfocarme para que la siguiente Mexicana Universal sea extraordinaria, para que haga un grandioso papel y yo tengo la mejor preparación, la que se requiere en este certamen de belleza, que año con año nos exige mucho más” concreto la ex Miss Universo.



¿Qué ha pasado con Denisse Franco?

Tras el escandalo de un supuesto boicot en su contra por parte de Lupita Jones que poco ha poco a tomado fuerza en redes sociales, muchos se preguntan por el paradero de quien representó a México en el pasado Miss Universo.

Mucho se ha especulado e incluso hay algunas versiones que apuntan a que la sinaloense de 19 años originaria de Culiacán dará una conferencia de prensa en donde de a conocer su propia versión después de este certamen en el que no logró estar entre las 16 favoritas que irían por la corona en la que resultó ganadora la sudafricana Demi-Leigh Nel-Peters.

Al parecer la "Mexicana Universal" y estudiante de Medicina ha dejado todo atrás y ha decidido tomar un tiempo libre vacacionando en Los Ángeles California en donde se le puede ver acompañada de un apuesto joven que hasta el momento se desconoce el nombre, pero a decir de la propia Denisse se trata de su novio.

Franco, hasta el momento, ha publicado en su cuenta de instagram un total de dos fotografías en donde se le ve divertirse como niña en Disneyland y hasta se tomó la foto con Mickey Mouse.

En las imágenes se le observa con un look relajado lejos de reflectores y disfrutando su estancia en este parque de diversiones acompañando las imágenes con los siguientes mensajes:

"Después de un largo viaje... me toca divertirme��"

"La felicidad es mejor compartida❤️"