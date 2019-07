Jordyn Woods sale con otro ex de Khoé Kardashian

La modelo Jordyn Woods fue captada en un antro mientras fumaba a un lado de James Harden, otra de las ex parejas de Khloé Kardashian.

Al parecer Jordyn no puede estar alejada de la familia Kardashian-Jenner, ni de sus ex parejas, pues después de que se incolucró con Tristan, ahora sale con James, un jugador de la NBA, ex pareja también de Khloé

Tristan le fue infiel a Khloé con Jordyn y eso desató un gran escándalo, Jordyn era la mejor amiga de Kylie, quien a su vez es hermana de Khloé, la ex pareja de Tristan.

Todo el escándalo ocasionado por Jordyn y Tristan tras besarse en una borrachera, dejó fuertes consecuencias, pues tras la infidelidad Khloé se separó de Tristan, el padre de su hija, y Kylie terminó su amistad de años con Jordyn.

Ahora, la modelo de 21 años, fue capatada en un club nocturno de Houston, Texas, bailando y fumando Hookah con James Harden, según informa TMZ.

Algunos testigos declararon que estaban sentados en el mismo asiento y una fuente del club comentó que en un momento Jordyn se paró y bailó frente a Harden, mientras fumaba hookah.

También TMZ reportó que esto sólo se trata de una amistad, pues afirman son sólo dos personas que comparten amigos en común y se encontraron en un bar. Además aclararon que Jordyn y James no llegaron ni se fueron juntos del lugar, ella sólo pasó tiempo junto a él ahí dentro.