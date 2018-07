Jorge Alberti, más allá del actor entre 'La Bella y las Bestias'

Más que un galán de telenovelas. Jorge Alberti a diario trata de ser un buen hijo, un buen esposo, un buen padre de familia, un buen amigo, así como un buen actor. Detrás de la carrera actoral del puertorriqueño hay grandes proyectos que lo han catapultado al éxito, el cual lo goza sin perder esa sencillez y humildad que lo han caracterizado.

Jorge Alberti ha comprobado en muchas ocasiones que esta carrera no es fácil como muchos pueden pensar. En su caso, a muy temprana edad (18 años) dejó su hogar, en Puerto Rico, en busca de cumplir esos sueños que alimentaban su alma día con día.

Jorge Alberti ha experimentado esa sensación de ser un “extraño” en un país diferente al suyo. Desde que salió de su tierra natal no ha pasado un solo día en el que no se sienta un inmigrante. En charla con EL DEBATE resaltó:

Acá en Estados Unidos, aunque yo tenga pasaporte americano, yo sigo siendo un inmigrante, porque yo me tengo que adaptar a un medio ambiente totalmente diferente al mío, porque me tengo que ir sin familia, porque tengo que acoplarme a otra cultura, ha sido difícil, difícil, la verdad.

No cabe duda que cuando a uno le gusta realmente algo, es más difícil llegar a cumplirlo, pero al final del día, todo habrá valido la pena. Esto lo sabe muy bien Jorge Alberti, quien en estos momentos goza de dos grandes alegrías: estar trabajando por primera vez de la mano con Univisión y Televisa, dos televisoras de gran impacto en habla hispana.

Jorge Alberti entre 'La Bella y las Bestias'

Como ya lo mencionamos unas líneas arriba, grandes proyectos caracterizan a la carrera artística del puertorriqueño y en esta ocasión no es la excepción.

Jorge Alberti muestra su don actoral en 'La Bella y las Bestias', una serie de televisión producida por W Studios en coproducción con Lemon Studios para Televisa y Univisión, un “proyecto increíble”, como lo califica el actor.

“Es mi primer proyecto trabajado de la mano con Televisa, y aquí en Estados Unidos se está presentando por Univisión, una cadena en la que yo nunca había estado en mis 20 años de carrera, para mí es doblemente grande, además de que estamos teniendo un éxito increíble, acá en Estados Unidos la acogida ha sido muy buena, ya pronto se estrenará en México a través del canal 5 de Televisa".

En 'La Bella y las Bestias' el actor Jorge Alberti interpreta a Mike; es un exmarino del Ejército de los Estados Unidos experto en artes marciales mixtas; él será quien entrene a la protagonista de la historia, Isabela León (interpretada por Esmeralda Pimentel) para vengarse de “Las Bestias”, un séquito de siete mafiosos, responsables de la muerte de su padre.

“Él se convierte en su asesor táctico, es como la mente maquiavélica detrás de la estrategia de ir matando a cada una de las bestias; un séquito de siete mafiosos, cada uno representa un pecado capital, no tiene nada qué ver con narconovelas, nada de eso”, resaltó el talentoso actor, quien en cada uno de sus proyectos demuestra una asombrosa versatilidad actoral.

Un Jorge Alberti más maduro

Si nos ponemos a ver diversas escenas de las telenovelas en las que ha participado el puertorriqueño, podremos comprobar lo mucho que ha cambiado no solo físicamente, sino también como actor.

No me parezco nada, yo creo que físicamente he cambiado mucho, mentalmente también, he madurado y aprendido mucho a través de los años; considero que ahorita es un momento clave en mi carrera para poder desarrollar personajes de este tipo de índole como el que estoy haciendo ahorita en La Bella y las Bestias.

El intérprete recalcó que el salirse de su país muy joven, lo ayudó a madurar como persona. Uno de sus mayores anhelos, es ser ejemplo para sus hijos, para cuando ellos en un futuro, vayan al igual que él, en busca de sus metas.

"Valoró mucho más lo que tengo, el hecho de haberme casado y tener hijos, me da una fuerza extra, un empuje para lograr cosas que quiero en la vida, ya que no solo se trata de mi como persona, sino que se trata de que también tengo hijos y familia, por llevar un buen ejemplo, que me vean lo profesional que puedo ser, para que ellos tengan ese ejemplo y cuando crezcan y quieran llegar a sus metas, vean en mi un ejemplo, he madurado totalmente durante toda mi carrera, en esta carrera de actor uno tiene altas y bajas, es una carrera que me fascina pero de repente, puede llegar a ser un tanto inestable para el actor".

El trabajar por primera vez de la mano con Televisa y Univisión en la serie 'La Bella y las Bestias', sin duda alguna abrirá nuevas puertas al puertorriqueño.

Lo bueno de Televisa y Univisión, es que estos proyectos tienen mucha exposición, te da esa exposición que el actor busca, a nosotros nos gusta trabajar pero a la vez ser expuestos, que el publico te vea, que te vean otros productores.

Su personaje de Mike ha significado una intensa preparación de su parte, un personaje que aunque tiene una imagen de ser como piedra, de pocas palabras, tiene un gran corazón.

“Ha requerido mucho entrenamiento físico de mi parte, a pesar de ser un exmarino y ya está retirado, tiene que verse físicamente bien todo el tiempo; ha sido muy dura la preparación de este personaje, físicamente he cambiado mucho, a pesar de que llevo más de la mitad de mi vida haciendo ejercicio, para este personaje me he tenido que ver diferente, he tenido que tener más masa muscular, estar más definido".

Jorge Alberti comparte la determinación que tiene su personaje de Mike en 'La Bella y las Bestias', esa determinación que en su vida real, lo llevó a tomar la firme decisión de ir en busca de sus sueños, a pesar de dejar el calor de su hogar e irse a un país donde al día de hoy se siente un inmigrante, esa determinación que lo ha llevado a demostrar de lo que está hecho ante millones de espectadores, esa determinación que lo ha consagrado como actor.