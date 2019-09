Jorge Aravena afirma que un alto ejecutivo boicotea su carrera

Jorge Aravena, conocido por sus grandes papeles en telenovelas como "Una familia con suerte" y "Girasoles para Lucía", asegura que un alto ejecutivo ha boicoteado su carrera y por ello no puede trabajar desde hace años.

Mediante una publicación en su Instagram oficial, el actor peruano explicó que la persona es "alguien con mucho poder en el medio" y no lo ha dejado conseguir un papel en las telenovelas.

Jorge decidió hablar sobre su situación e informó a sus seguidores de como es su situación actual.

No es por qué yo no quiera trabajar, es porque alguien, (obviamente con mucho poder en el medio) se ha encargado que así sean las cosas y se ha dado la tarea de frenar mi carrera por todos lados gracias al poder y contactos que tiene" explicó.

Agregó que a lo largo de estos últimos años ha estado pidiendo una cita con el sujeto para hablar con él, pero a pesar de su insistencia jamás le ha sido otorgada la oportunidad.

Se me hace muy injusto que alguien haga uso de su puesto y poder de esta manera, en octubre cumplo dos años sin trabajar, (novelas) y llevo más de un año pidiéndole cita hasta dos veces por semana a un alto ejecutivo para hablar de mi caso, (aún no voy a decir a quien ni de qué empresa) cita la cual aún no me ha sido concedida".