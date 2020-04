Jorge Aravena invita a sus fans a quedarse en casa

Con más de 30 años de trayectoria artística, el actor Jorge Aravena, quien ha participado en un sinfín de telenovelas, obras de teatro, entre otros proyectos, también ha recibido grandes reconocimientos por su destacada trayectoria en el medio artístico, por el Salón de la Fama en México, en colaboración con la Organización Mundial de Líderes, el Claustro Mundial Universitario y la Cámara Nacional de la Mujer.

Además, el actor es un apasionado del deporte, de llevar una vida sana, así como de las

artes, del entretenimiento, de la cultura y de los viajes.

En entrevista vía telefónica para EL DEBATE, el actor de origen peruano platicó cómo está viviendo actualmente la situación del COVID-19, de la cual dice que es una situación preocupante porque todos los dí…

¿Cómo estás pasando esta pandemia que está sucediendo? Sí nos está afectando mucho al mundo entero, a todos. Estoy esperando a que ya no empeore el asunto, que no tengamos el resultado de otros países y que pronto encontremos la solución; sin embargo, la cifra en México va subiendo y obviamente es preocupante.

Es por ello que envío un mensaje a todos en general, invitándolos a que se queden en casa, y si por algún motivo hay que salir, que sigamos las recomendaciones para cuidarnos todos. Ya sabemos los protocolos correspondientes, así que hay que cuidarnos

entre todos ahora más que nunca.

¿Tienes preparado algún proyecto ya que pase la contingencia? Sí, de hecho en este mes fui a Los Ángeles hace un par de semanas y llegué a México antes de que todo esto ocurriera. Fui por un asunto de trabajo a unos llamados, pero se paralizó y lo que no sabemos es cuándo regresemos, todo depende de lo que estamos viviendo todos.

También iba a ir a Miami con mis hijos porque ellos están allá, pero no conseguí vuelo

y, claro, es un riesgo estar viajando ahorita. Por ahora, más que nada hay que estar resguardados.

¿Cómo te sientes de cumplir una amplia trayectoria artística? Sí, este año estoy cumpliendo 30 años de carrera artística y me siento muy contento por los proyectos en los que he participado, por darme la oportunidad de hacer lo que más me gusta.

¿Cuál sería el mensaje para las nuevas generaciones? Yo creo que el mayor consejo

es que te tiene que gustar para hacer las cosas.

Tienes que ser muy constante porque cuesta mucho trabajo al principio; recuerdo que en mis inicios yo me fui de mi casa y a veces pasaba días sin comer porque lo que ganaba como actor no me alcanzaba ni para la mitad de mis gastos, afortunadamente yo jugaba billar y me iba a los billares donde la gente apostaba, entonces a veces ganaba más en el billar a lo

que ganaba como actor en ese momento, y lo usaba para poder comer y rentar un

cuarto. Por eso digo que hay que ser muy constantes y perseverantes.

