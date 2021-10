Jorge "El Burro" Van Rankin llama "incongruente" a Luis Miguel por no ver a sus hijos

Ciudad de México.- “El Burro” Van Rankin calificó a Luis Miguel de “incongruente” durante una rueda de prensa realizada en la mañana de este viernes 29 de octubre.

Lo anterior ocurrió durante la presentación del Show “Los mandamientos del hombre Chingón”, donde el comediante compartió escenario con los el boxeador Julio Cesar Chávez y el multifacético empresario Roberto Palazuelos para presentar.

Uno de los reporteros aprovechó la ocasión para cuestionar a Jorge Van Rankin sobre la relación que Luis Miguel mantiene con los hijos de Aracely Arámbula. Sin embargo, la respuesta que emitió despertó la cólera de uno de los presentes que no dudó en intervenir.

“En esa parte paternal no ha sido una persona congruente con lo que piensa porque yo he hablado mucho con él, creo que no está padre que no vea a sus hijos, pero yo no estoy juzgando a nadie", dijo el comediante.

Van Rankin explicó que la congruencia entre lo que se piensa, dice y hace es una de las claves para ser un hombre “chingón”.

Las preguntas sobre el intérprete de “La Incondicional” molestó visiblemente al campeón del boxeo sinaloense que no dudó en poner un alto a los cuestionamientos.

Luis Miguel aquí, lo quiero, con todo respeto. No puedes sacar a Luis Miguel, respeta su vida privada de él ¡por favor!, No nos pueden preguntar a nosotros de Luis Miguel, por respeto. No les voy a contar ahorita de Luis Miguel, estamos ahorita en otra onda", sentenció Julio Cesar Chávez.

Cabe mencionar que el cantante, mejor conocido como “El Sol”, tiene tres hijos. La primera es Michelle Salas, hija de la actriz y cantante Stephanie Salas, a quien no reconoció como suya durante años.

Además, tuvo dos hijos con la actriz Aracely Arámbula llamados Daniel y Miguel Gallardo Arámbula. Pese a que los dos pequeños son su mismo. El astro no suele frecuentarlos, pese a ser su misma imagen, según las declaraciones de “El Burro” Van Ranking.

Por su parte, Aracely Arámbula declaró ante los medios que Luis Miguel tiene meses sin ver a sus hijos.