México. Jorge "El Burro" Van Rankin revela que la fallecida Maga Rodríguez lo obligó a algo muy personal años atrás, esto en entrevista que circula en YouTube y le hizo al conductor la periodista Fernanda Familiar.

En el video se ve y escucha cuando Fernanda le pregunta a Jorge "El Burro" Van Rankin si se puso bótox y él responde: "pues si me he puesto como tres veces, pero en el programa en vivo con la cámara porque me lo pone la productora y yo le digo: ‘para qué, a mí no me interesa eso Magda’”.

El video que circula en redes corresponde al año 2020, cuando Jorge todavía era conductor del programa Hoy y a Fernanda le revela que Magda Rodríguez lo habría obligado a hacer algo que él no quería pero tuvo que hacer como parte de su trabajo.

Jorge "El Burro" Van Rankin, además de disfrutar su faceta de conductor en televisión también es gustoso de la actuación y ha participado en distintos proyectos en televisión como la serie 40 y 20, donde actúa con Michelle Rodríguez, y en telenovelas como Una familia con suerte; actualmente en el programa Miembros al aire.

Según información en su biografía, Jorge comenzó su carrera en la radio en 1986 en WFM 96.9 en un programa de rock en español llamado Fusión, luego intervino en otros como La cotorrisa y Tirando bola, hasta dar su paso a la televisión, donde se desempeña actualmente.