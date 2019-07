Jorge Falcón: La comedia es la columna vertebral de los espectáculos

Mazatlán.- Entre chistes y bromas, el comediante Jorge Falcón ofrece rueda de prensa donde habla de la comedia en la época actual y pide que haya un premio para los comediantes.

“No hay premio a la comedia. Debería haber uno, porque la comedia es la columna vertebral de un espectáculo. Hay alguien que te hace llorar, canta bonito; al reírte, la alegría es la medicina del alma”, refirió.

Indicó que hace años había más unión entre los comediantes, pero con el paso de los años, la situación ha cambiado, por ello les pide que sean unidos.

Los temas

Falcón resaltó que en sus shows procura hacer bromas que no ofendan a nadie, sobre todo al abordar chistes que hablen de la comunidad gay y las personas con capacidades diferentes. Indica que procura hacer los comentarios con respeto y gusta abordar ciertos temas de manera sutil.

Agregó que la competencia en la comedia se ha hecho presente, pero él ha permanecido por varias décadas por el respeto que tiene al público.

“Hay comediantes que prostituyen la comedia, si no dicen palabras altisonantes, no son ellos.”

Enfatizó en que organizó un taller con 10 comediantes que aprendieron de él y siguen trabajando.

“Es importante que si la gente aprende de ti, que aprendan bien. Si aprenden y les va bien, qué bueno, que sean simpáticos.”

La violencia en México

En otro tema, el artista recordó la vez que fue criticado por un reportero de una cadena de televisión nacional por perdonar a dos de las ocho personas que entraron a su casa para robar, pero indicó que logró que le regresaran una pequeña parte de los objetos robados. “De los ocho, agarraron a dos. Qué voy a hacer con seis que me andan cazando o me secuestren un nieto, o me agarren a balazos y se acabó el caso y salen libres; hay veces que hay que proceder prudentemente. Aquel que dos veces me criticó, dos veces le han robado en su casa, dos veces lo han asaltado y luego lo agarraron besándose con otro.”

Actualidad

El artista dice que las redes sociales le han ayudado para estar en contacto con el público. Tiene una persona que le ayuda con ese trabajo y sube constantemente videos. Por ahora ha reducido su agenda de trabajo, ya que se ha cansado. Hace dos fechas por semana, ya que desea descansar y estar más tiempo con su familia.

En meses pasados hizo una gira extensa por Estados Unidos. En aquel país incluye chistes de los paisanos.

Por último, indicó estar en perfecto estado de salud gracias a la buena alimentación, y sobre todo el ejercicio.

“Quieren vivir varios años, caminen; compren una caminadora, trabaja mejor tu organismo; caminando se pueden hacer muchas cosas. Pidan salud; la salud no tiene precio. Cuántas veces trabajas tanto, y cuando no tienes un modo bien de vivir, te gastas todo en la salud. Ser feliz con lo que tienes, disfrutar lo que tienes”, externó.

Inicios

Jorge Falcón dijo que inició su carrera tocando una guitarra en un café a los 12 años, pero al no saberse la canción, empezó a contar chistes, y allí nació su carera en la comedia hace 46 años. Ha recorrido Estados Unidos, Centroamérica y España.