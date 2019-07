Jorge Martos caminó kilómetros en búsqueda de su sueño y pasión

Cuando esta en escena, el actor Jorge Martos experimenta una vivencia única, por lo que desde muy joven comenzó a luchar. “Cuando estoy en escena me olvido de los problemas de Jorge y empiezo a vivir la vida del personaje, en ese tiempo así sea una escena de dos minutos, es como si me fuera a otro lugar y lo cotidiano y todo lo que tengo en la cabeza desaparece, se pasa muy rápido ese tiempo pero es muy linda la sensación”, comentó en una entrevista con EL DEBATE.

Nacido en Argentina y radicado desde 2015 en México, el actor Jorge Martos ha logrado demostrar el potencial actoral que posee, aunque reconoce que no es una carrera profesional tan fácil como muchos pueden llegar a pensar, la clave es tener perseverancia.

“Yo desde chavito quise ser actor y fui por eso, hay que creer en uno y nadie te puede decir que no funcionas, hay directores de teatro que te dicen tu no sirves, que tu no funcionas para esto y nadie tiene derecho de decirle algo como eso a las personas, es un reto ser actor, hoy tienes trabajo y mañana no, tienes que estar ahí buscando, buscando, buscando...te dicen si, te dicen no, te dicen estas en veremos, es una carrera complicada, pero muy hermosa”.

Cuando algo te llena por completo, te apasiona, simplemente luchas por ello sin importar los obstáculos que puedan surgir. Un ejemplo sería cuando Jorge Martos a sus 15 años de edad supo que la actuación era lo suyo. Semanalmente recorría los 300 kilómetros que lo separaban entre la escuela de actuación más cercana desde su ciudad natal, una pequeña localidad al norte de Argentina.

En nuestro país ha participado en series como Mujeres rompiendo el silencio, La Piloto y Blue Demon, así como en diversos comerciales. Entre sus proyectos más recientes se encuentra una serie junto a personajes como Adal Ramones, Werevertumorro, Paloma Woolrich y varios más: “es una serie que está en proceso de venta, una comedia negra”, señaló.

El joven actor resaltó que esta profesión se deben de romper muchas barreras: “el ego por ejemplo, hay que dejarlo de lado si no te puede ir un poco mal, compartes mucho en la actuación, conoces personas de diferentes partes, lo mejor es sentir el aprecio del público.

El público mexicano es maravilloso, cuando yo llegué a este hermoso país nos abrieron muchas puertas sin conocernos y eso no pasa mucho en Argentina.

Jorge Martos cuenta con varios seminarios y talleres de actuación, tanto en Argentina como en México. Foto: cortesía

Por otra parte, en su opinión personal considera que hay mucho talento que no es aprovechado, talento que merece ser mostrado a la audiencia.

“A veces a las grandes productoras les quieren vender ciertos proyectos pero no se arriesgan, muchas veces se quedan en el pasado, en lo que les funcionó, no se arriesgan a apostar por cosas nuevas, debería apostarse más, hay mucho talento suelto en México y en todos lados que no se descubre, demasiado talento”.

Señalando que le gustaría ser el villano en una historia, Jorge Martos se encuentra trabajando en castings y en más proyectos para seguir demostrando el por qué recorría esos 300 kilómetros cada semana entre su hogar y la escuela de actuación.