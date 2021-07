Jorge Medica aseguró que Eduin Caz es soberbio y creído; así respondió el líder de Grupo Firme

¿Eduin Caz, líder y vocalista de Grupo Firme, es una persona soberbia y creída? En una entrevista para el show "El Gordo y la Flaca" de la cadena estadounidense Univisión, el cantautor sinaloense Jorge Medina contó que tiempo atrás rechazó realizar una colaboración musical con el grupo, pues no le pareció la manera como se lo pidió el joven cantante.

Según Jorge Medina, ex integrante de La Arrolladora Banda el Limón, el vocalista de Grupo Firme le ofreció una cantidad de dinero. "Quiero un dueto, pero te pago tanto, yo no dije nada, no acepté porque no me puede venir a pedir un dueto diciéndome que me va a pagar tanto".

Asimismo Jorge Medina originario de Cacalotán, municipio El Rosario, Sinaloa, dio a entender que a Eduin Caz se le había subido la fama, mandándole este mensaje: "yo he vivido lo suficiente para saber que nadie es eterno en ningún lado, ni en el escenario, ni en una red social".

En este mundo nadie puede decir yo no necesito aquello, porque todos nos necesitamos unos a otros.

Grupo Firme la está "rompiendo" en grande en la industria musical. Foto: Instagram @grupofirme

Tras las declaraciones de su colega en el Regional Mexicano, Eduin Caz negó que las cosas hayan sucedido de esa manera, dejando muy en claro no tener "la necesidad de ofrecer dinero para ningún dueto, al contrario". El líder de Grupo Firme manifestó admirar a Jorge Medina desde que era el vocalista de La Arrolladora Banda el Limón.

En un encuentro con algunos medios de comunicación a las afueras del Staples Center en Los Ángeles, California (Estados Unidos), Eduin Caz compartió que la familia de Jorge Medina y la suya fueron a comer: "le hice el comentario 'yo le ofrezco', se lo ofrezco más no le pedí un dueto, tampoco le ofrecí dinero, yo no pensé que lo fuera a tomar a mal yo tengo mis estrategias y tengo mi equipo de marketing que es excelente".

El cantante dijo que jamás lo hizo con una mala intención, ya que Jorge Medina es alguien que siempre ha admirado: "yo no pensé que lo iba a tomar a mal, que si lo tomó a mal pues ni modo no puedo hacer nada, yo le ofrecí un dueto como un amigo nada más".

Leer más: La inédita foto de Flor Silvestre y Paco Malgesto, supuestamente en su luna de miel en Acapulco