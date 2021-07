Jorge Medina confiesa que Eduin Caz de Grupo Firme se le subió la fama

Jorge Medina ex vocalista de La Arrolladora Banda El Limón, cada vez se está abriendo paso como solista en el regional mexicano y aunque no ha sido fácil el artista le ha buscado por todos lados.

Como era de esperarse Jorge Medina ha tenido todo tipo de encuentros y confesó uno de ellos el cual tuvo con Eduin Caz de Grupo Firme quien le pidió hacer un dueto, pero el cantante del momento estableció cuanto le iba a pagar, pero se negó a la oferta de este.

Yo no le pedí el dueto, y entonces quiero un dueto, pero te pago tanto yo no dije nada, porque no va a venir a pedir un dueto y decirme, pues te voy a pagar tanto, dice Jorge Medina para El Gordo y La Flaca.

Para quienes no lo saben Eduin Caz se ha convertido en el artista del momento, pues Grupo Firme se está escuchando con fuerza en todas partes, además de estar ganando varios premios.

Regresando con las declaraciones de Jorge Medina, mucho se ha dicho sobre la actitud que tomó Eduin Caz y es que el primero le manda a decir que él también estuvo en los cuernos de la luna, pero dejó en claro que la fama es efímera.

Como era de esperarse los internautas no se esperaron dos veces para comentar por la actitud que se carga Eduin Caz, quien puso sus condiciones por el dueto.

"Todo lo que sube baja! Y pues al final de cuentas si se le ha subido un poco al eduin", "Jorge Medina tiene una voz hermosa .... Eduina caz porque está de moda buenas canciones pero no se comprar con Jorge", escriben las redes sociales.