Jorge Medina, dice adiós definitivo a Arrolladora

Mazatlán.- El adiós es definitivo, la relación entre Jorge Medina y La Arrolladora se terminó, así lo declaró el músico en un comunicado que lanzó en las redes sociales.

Desde hace un par de meses la incógnita estaba en el aire, pero ahora se revela. El vocalista de la banda liderada por René Camacho deja esa agrupación para iniciar un proyecto independiente. Comparte que en los siguientes días, dará más detalles al respecto y ofrecerá una rueda de prensa en la Ciudad de México.

En días pasados Medina dio declaraciones a EL DEBATE sobre el tema y enfatizó que para finales de esté mes se le terminaba el contrato que tenía con la banda y por fin estaría libre. Asi que no hay fecha que no se llegué y plazo que no se cumpla, hoy es el gran día,¡es libre!

Medina pidió el apoyo de los fanáticos y agradeció a los medios su apoyo a lo largo de 20 años que tiene de carrera en la música.

Recordemos que el artista se bajó de los escenarios de la banda desde hace casi un año.

Al parecer con el motivo de descansar por lo agotado que se encontraba, pero pasaron y pasaron los meses, a pasado casi un año. El cantante nunca regresó a la banda, pesé a que los integrantes de la agrupación como es el caso de René Camacho afirmaban que sí volvería.

Por su parte Medina se había negado a dar declaraciones al respecto por tener contrato con la agrupación. Pero el mes de abril del 2017 dio una serie de declaraciones en las redes y compartió que le habían dado la espalda en la banda.

“¿O sea? Todos preguntan si regreso, si no. Pero pues en La Arrolladora ni me hablan para preguntar: ‘¿cómo estás?’. O sea, ¿qué contesto? (…) Hay cosas obvias en la vida y el silenció también es una respuesta, ¿o no lo creen? Y rogar no es lo mío, ¡anoten eso! ¡Me pongo guapo y a trabajarle en la tienda! Pues qué más hay que buscarle”, aseguró el cantante", escribió el cantante.

En otro mensaje en Twitter compartió:

"En tres meses regreso a dnd sea..solo me tomé un año,después de 20.y esta bien mi familia.ahora...nos toca,aguantenme poquito.haremos fiesta".

Todo parece indicar que desde que salió en julio del 2016, las cosas ya no estaban bien con la banda y estos mensajes lo explican. Se retiró de los escenarios temporalmente, con la el motivo de descansar, de pasar más tiempo para su familia.

Recordemos que durante sus años en la banda, el cantante fue la voz principal. Se ha rumorado que tras su salida de la agrupación las entradas a los bailes de La Arrolladora han bajado. Incluso hasta se dijo que entraría a La MS, pero no fué cierto. Ahora trae nuevo proyecto, lo que no reveló es si se lanza de solista o formará una banda.

El cantante entró a la agrupación hace dos décadas y por ese tiempo miró como subieron y se colocaron entre los preferidos. Se había manejado que el artista erá socio de la banda, pero con su salida esa posibilidad queda descartada.

Medina en sus inicios fue vocalista de la Banda Ilusión, de La Original, y finalmente formó parte de la Arrolladora.

Jorge Medina no solo es la voz principal por dos décadas, también fue la figura que más chismes y mitotes le han sacaron a relucir. Entre ellos infidelidades y hasta se filtrarán fotos de él desnudo.

Pero todo parece que eso quedo atrás este año de descanso, a estado en Mazatlán haciendo ejercicio, subiendo al faro, disfrutando de la familia y paseando y para prueba las imágenes que sube a las redes sociales.





