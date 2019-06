Jorge Medina está de estreno

Mazatlán, Sin.- Después de retomar su carrera artística, pero ahora como solista, Jorge Medina está de manteles largos al estrenar ayer la canción No puedo olvidarla. Esta información la compartió la noche del pasado miércoles en la presentación que brindó como parte del primer aniversario de la emisora de radio Caliente 92.1.

Empezar de cero

Para el exvocalista de banda La Arrolladora no ha sido fácil retomar el camino de la música, sin embargo, dijo sentirse muy feliz en esta nueva etapa de su vida. A su retorno, las cosas no se le han puesto fácil, sin embargo, no quita el pie del renglón para volver a estar en el gusto de la gente. “No todo va a estar listo para mí, hay que trabajar bien duro porque son tiempos difíciles. Empecé cuando no había redes sociales, hoy hay mucha gente que está compitiendo por redes sociales”, aseguró.



Nuevo material

Tras varios meses de trabajar en equipo y mucha dedicación, por fin ayer, en las principales estaciones de radio se estrenó el primer sencillo de su primer material como solista, titulado Así o más claro, el cual contiene temas grabados con mariachi, banda y acústico.



De aniversario

En otro tema, la Caliente 92.1 festejó su primer cumpleaños en Mazatlán con un gran concierto VIP que estuvo amenizado por la banda La Misma Escuela, Son de Oro, Los Keridos, Nano Machado, Los Rojos y la presentación estelar de Jorge Medina. Fue una fabulosa velada que se prolongó casi hasta las primeras horas del siguiente día. Los famosos locutores de la estación compartieron un año de logros y éxitos junto a sus radioescuchas, que acudieron desde temprano a un centro nocturno del paseo costero.