Jorge Medina exvocalista de La Arrolladora Banda El Limón se convierte en Uber Eats ante crisis

Jorge Medina exvocalista de La Arrolladora Banda El Limón, confesó para el programa de espectáculos Suelta La Sopa, que ahora se dedica a repartir pollos asados y carne asada ante la pandemia de coronavirus, dejando en claro la necesidad que de trabajar ante la crisis económica que se ha venido viniendo por la cuarentena.

De acuerdo con el cantante, se unió a su representante quien emprendió el negocio de alimentos, por lo que él reparte el producto por medio de Uber Eats, causando todo tipo de reacciones por parte de sus fans y es que el artista siempre ha querido salir adelante con tal de mantener a su familia.

Carlos el coordinador de mi gira pues emprendió un negocio de pollos asados y carne asada y durante dos fines de semana yo fui Uber Eat, o sea a través de mi pagina personal y con mis amigos del rancho, del pueblo, porque es un pueblo grandecito este yo les decía no salgan de sus casas, porque la gente del pueblo sale y no creen entonces yo fui a eso...", dijo Jorge Medina.

Jorge Medina confesó que no solo le ha brindado su ayuda a sus colegas, también se las ha visto duras, por lo que ha vendido parte de su ganado, además de algunos de sus lujosos relojes, con los cuales lo hemos visto en algunas de sus presentaciones.

No puedo gastar yo ahorita tengo comida en mi casa gracias adiós y ya vendí la mitad de mis vacas. Yo tengo una colección de relojes guarda y yo no me pongo relojes ya desde hace como tres años y entonces dije bueno voy a vender las joyas porque que vergüenza me va a dar, ¿qué tiene de malo?", dijo Jorge Medina para Suelta La Sopa.