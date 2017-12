Jorge Medina hace público por qué se hizo alcohólico

Jorge Medina, exvocalista de La Arrolladora banda El Limón, en entrevista con "Ventaneando" cuenta que haber retomado la música, ahora en su faceta como cantante solista, lo tiene más que feliz, y también alude a su pasado y el momento en que desafortunadamente, sin darse cuenta, comenzó a tomar alcohol.

"Cuando entré a la banda tenía 21 años, y había pedido que por qué no le bajábamos un poco a la carga de trabajo, y me dijeron que no...Por la carga de trabajo empecé a tomar, y uno piensa que eso ayudaría, pero no fue así."

Foto: captura de pantalla

Y luego de haber formado parte del equipo de La Arrolladora banda El Limón de René Camacho, reconoce también que hoy en día está distanciado de Fernando Camacho, representante de la agrupación.

"Él y yo eramos amigos, ahora estamos distanciados. Alguna vez le pedí por teléfono que habláramos para ver mi situación, y me dijo que estaba en Los Ángeles, y que me va pasando con su camioneta enfrente. Entonces comprendí el mensaje...".

Disfruta de su lanzamiento como solista.

Tras ser vocalista de la Arrolladora por más de dos décadas, reconoce que cayó en una depresión al salir de la banda.

"Ahora agradezco a mi productor Chuy Lizárraga, porque mi proyecto de solista sale gracias a él; fue de un día para otro. La empresa la fundamos en tres días y me ha costado adaptarme de nuevo a esto."

Foto: captura de pantalla

Empezar de cero.

Medina, en la misma entrevista, también cuenta que se siente emocionado por retomar el mundo de la música.

"Las experiencias son para aprender lecciones. No estoy solo, tengo compromiso con una casa disquera y estoy feliz y sin locuras."

La entrevista aquí:

http://www.youtube.com/watch?v=vN8MHbhH_2I

El tema promocional de Medina, en su faceta de solista, se llama "Lo más seguro", y aquí lo puedes ver y escuchar:

http://www.youtube.com/watch?v=KFSSwOTs7Dc

TE PUEDE INTERESAR:

Jorge Medina revela motivo de su salida de La Arrolladora.

Luego de varios años como vocalista de La Arrolladora Banda el Limón, Jorge Medina sorprendió a todos sus fans al dejar una de las agrupaciones más exitosas del Regional Mexicano.

Tras los dimes y diretes que se suscitaron por su lanzamiento como solista y una posible demanda laboral por incumplimiento de contrato, por parte de La Arrolladora Banda El Limón, Jorge Medina aclaró que no le quedó a deber nada a Fernando y René Camacho y, de paso, confesó en exclusiva a BASTA! los motivos que lo orillaron a salir de dicha banda.

Con la gripa que me queda..cansado...la caja de resonancia no jalo hoy pero le pongo ganas...gracias Portland!!y arriba Nayarit..muchoss hoy!! Una publicación compartida de jorge Luis Medina Ramos (@j_medina37) el 11 de Nov de 2017 a la(s) 3:03 PST

Explicó que desde hace siete años no tenía un contrato firmado con los Camacho y, por lo tanto, tampoco estaba comprometido a grabar más discos con La Arrolladora.

“Es mentira que les debo varios discos, pues yo no tengo contrato firmado desde 2010 con ellos; el último disco lo grabé hace año y medio, pero si tengo alguna deuda con ellos seguramente me lo dirán y se arreglará porque tengo una gran amistad con don René y somos vecinos”.

A que se levantaba este cabron!!!a dar guerra mijos... Una publicación compartida de jorge Luis Medina Ramos (@j_medina37) el 25 de Nov de 2017 a la(s) 5:42 PST

Y para poner fin de una vez por todas a todas las especulaciones sobre los motivos que lo orillaron a salir de La Arrolladora, Medina confesó por vez primera que lo hizo porque su vida estaba en peligro.

“Se me subía mucho la presión por tantos viajes y giras, por tanto trabajo, el ir y venir, y el doctor me recomendó que tenía que parar. Además estaba tomando mucho alcohol por la presión laboral que tenía y eso mermó mi salud”.

Haz que tu ACTiTUD brille mas que sol si es necesario.hoy es un dia distinto. Una publicación compartida de jorge Luis Medina Ramos (@j_medina37) el 25 de Nov de 2017 a la(s) 7:32 PST

Agregó que no le mintió a nadie "ni se fue como las chachas", ya que se lo dijo a René y Fernando Camacho y ellos estuvieron totalmente de acuerdo. Lo demás ya todo mundo lo sabe.

Finalmente, el cantante aseguró que después de lanzar su primer disco como solista, en los primeros meses de 2018, del cual ya promociona el sencillo Lo más seguro, escribirá su autobiografía para que el público conozca lo difícil que ha sido su vida y los jóvenes aprendan algo sobre lo que deben y no deben hacer.