Jorge Medina llama "covidiotas" a todos los cantantes que estuvieron en el "Yaqui Fest"

El cantante sinaloense Jorge Medina se preguntó qué clase de seres humanos eran todas aquellas personas, que ante los tiempos que se viven por la pandemia del Covid-19, no sienten empatía por el dolor de los demás. En un live que llevó a cabo en su perfil de Instagram, criticó a varios de sus amigos y compañeros del Regional Mexicano quienes han llevado a cabo reuniones sin medir el riesgo que esto representa.

El ex vocalista de La Arrolladora Banda el Limón de René Camacho, mencionó un ejemplo en específico: el Yaqui Fest que llevó a cabo en noviembre pasado el cantante Luis Alfonso Partida, mejor conocido como "El Yaqui". Para dicho evento el ex vocalista de Banda El Recodo, reunió a varios de sus amigos en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, para celebrar con mucha música su cumpleaños número 31; el evento fue transmitido en vivo por las redes sociales del festejado.

En el Yaqui Fest estuvieron:

José Ángel Ledesma, mejor conocido como "El Coyote".

Pancho Barraza.

Grupo Firme.

Fuerza Regida.

Ernesto Barajas y Humberto Pérez "Kirri", de Enigma Norteño.

Carlos Sarabia.

Alta Consigna.

Leandro Ríos.

Luis Ángel "El Flaco" (ex vocalista de Banda Los Recoditos).

Uziel Payán.

Ulices Cháidez.

La Ventaja.

Alex Talamantes.

"A mí todo ese rollo del Yaqui Fest, todas esas reuniones de Pancho (Barraza), Grupo Firme...yo sé que les caigo bien y me caen bien y nos respetamos, a mí me caen tan gordo ver esas reuniones, me cae tan gordo ver a toda esa bola de covidiotas haciendo esas fiestas", expresó Jorge Medina en su transmisión en vivo. Asimismo el cantante originario del poblado Cacalotán en el municipio de Rosario, Sinaloa, dijo:

Si tú no sientes empatía por el dolor de los demás, ¿qué clase de humano eres?

Jorge Medina contó tener un hermano doctor y dos hermanas enfermeras, quienes han estado en todos estos meses de la pandemia, trabajando intensamente para salvar vidas. Mencionó que una de sus hermanas se ha contagiado en dos ocasiones, al estar ayudando a los demás; también compartió que sus papás estuvieron muy delicados de salud en octubre y noviembre pasado.

"Yo por eso me cuido, que me digan amargado, que me digan lo que quieran, pero para mí eso es una estupidez, hay que ser muy pend...para llevarle la muerte a tu familia, soy enemigo de eso y cuando me dijeron lo del Yaqui Fest y vi toda la bola de gente junta, yo los quiero mucho a todos, (pero) que pend...son".

El intérprete de la música Regional Mexicana fue muy claro con sus palabras. "Cada quien tiene su idea, pero si tu no has perdido a nadie, si a ti no se te ha muerto nadie, si tu no tienes hermanos que los vez como trabajan y como están de verdad en el hospital y no sientes nada por eso, entonces, ¿que chingados eres?".

El cantante sinaloense finalizó de esta manera: "¿y que es lo bueno que le aportas a la música?, porque no te sirve de nada que cantes bien bonito, si en tu cerebro tienes un chícharo".