Jorge Medina se sincera, y desmiente venta de relojes y da más detalles

El cantante rosarense Jorge Medina se mostró de lo más natural y abierto con sus seguidores de Instagram, con quienes compartió amenas pláticas para contestarles directamente preguntas que le quisieron hacer.

La tarde del martes 21 de julio, el intérprete comenzó su transmisión invitando a quienes la visualizaban a jugar y que participaran realizándole buenos cuestionamientos. Así fue que inició la charla, que duró poco más de 50 minutos, tiempo en el que el exvocalista de La Arrolladora Banda El Limón, respondió con toda sinceridad y de lo más relajado a las dudas que le fueron planteadas.

Jorge Medina responde a una de sus seguidoras con las que se enlazó durante una transmisión de Instagram/ Foto: Instagram

Sobre la plática. Hubo quienes le agradecieron por motivarlos a hacer ejercicio y llevar una dieta balanceada, tal como Medina lo ha hecho desde hace un tiempo, por lo que se le apreció en la transmisión con muy buena condición física y hablando de que está controlando su consumo de alcohol.

Respondió a uno de sus seguidores que el dueto con el Grupo Firme aún no es un hecho y que aún se está analizando la posibilidad. En otro de los cuestionamientos aprovechó para aclarar la nota de circulación nacional que decía que estaba trabajando como repartidor de Uber Eats y que había vendido algunos de sus relojes ante la crisis. Dijo que la publicación de lo de sus relojes es falsa y que quien la sacó no se dio cuenta que él estaba viendo que grababan y lo que estaban haciendo.

A partir del minuto ocho de la transmisión, que se puede ver en el muro de Instagram del cantante, se puede apreciar su explicación ante las publicaciones en cuestión/ Foto: Instagram

Mientras que lo del servicio de entrega de alimentos sí fue real, pero no como se planteó. Detalló que efectivamente, uno de sus trabajadores es quien está con esa labor y se puso a ayudarle en apoyo a él y a su familia. Dijo que entonces se dio cuenta que era muy divertido recorrer en la moto y aprovechó "para andar ahí diciendo quién pidió pollo, y la gente se sorprendía al ver que era yo. Fueron dos semanas y ahorita empecé con la promoción de material y ya se me acabó el trabajo como Uber Eats”, dijo. Se dio la oportunidad al término de ese enlace para explicar que el que sea cantante o que alguien lo sea no significa que no se puede tener otro trabajo.

Jorge durante la plática con sus seguidores/ Foto: Instagram

“Vamos a suponer que tú seas un cantante y que te ofrecen trabajo. Vas a ganar una cantidad x a la semana y tú digas ‘no quiero trabajar, la verdad, porque yo soy cantante y no puedo trabajar en eso’, o sea, quién te dijo, quién te dijo en serio que tú no puedes trabajar en otra cosa porque eres cantante. Estás bien... pero bien equivocado”, señaló.

El intérprete explicó que antes de ser cantante "hacía escobas, trabajé en el campo, trabajé de freidor en una fábrica de tostadas, lavé platos, fui mesero, fui ayudante de cocina y sé hacer muchas cosas, sobre todo del campo. Obviamente, no estaba trabajando, le ayudé a uno de mis colaboradores que se llama Carlos Iván González, y fui su Uber Eats. Y la familia está ahí para no desmentirme. Fui y no tengo ningún problema con eso. La gente se espanta y dice ‘abandona su negocio de cantante’, por el amor de Dios, estoy haciéndole promoción a la pin... promoción a la canción de Persona tóxica... No abandoné ni mad... nada más estoy ayudándole a la gente”, fue parte de su comentario.