Jorge Muñiz enfrenta problemas con el juego y el alcohol

Sí me gusta, y voy a seguir yendo al casino porque me gusta ir. (…) Yo creo que el juego, de todos los vicios, es el más difícil de erradicar”, declaró Muñiz´recientemente al programa de televisión "Ventaneando".

Se hizo adicto a las "maquinitas".

Quiero erradicar el vicio a los casinos, pero voy porque me tratan muy bien y tengo muchas 'amigochas'. Eso sí: ¡pierdes y te vas! No molesto a nadie. Aparte, creo que sí soy adicto al alcohol y hasta ahora no me ha afectado en mi trabajo."