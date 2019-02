Jorge Muñíz rechaza la ayuda de Julio César Chávez

El cantante y conductor de televisión Jorge Muñíz rechaza la ayuda que le brinda el sinaloense Julio César Chávez, respecto a ponerse en sus manos para superar problemas con el alcohol y el juego. El hijo de Marco Antonio Muñíz responde que no le interesa recibir la ayuda profesional del ídolo del box.

Una publicación compartida de Jorge Muñiz (@coquemuniz) el 25 May, 2018 a las 5:34 PDT

En distintos medios de comunicación se informó en días pasados que Jorge, "El Coque" Muñíz, tiene problemas con las adicciones, y al llegar esto a oidos de Julio César, no dudó en brindarle su ayuda profesional y decirle que su clínica de rehabilitación está a su disposición.

En el programa de televisión "Intrusos", Jorge se referiría a Chávez.

No necesito su ayuda (...) lo que le agradezco es que no me haya sacado en ninguno de sus capítulos de ninguno de sus libros, pero él es un ejemplo."