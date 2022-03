¿Jorge Negrete es el verdadero padre de Humberto Elizondo? El actor habla sobre esta leyenda urbana

"El Charro Cantor" murió a los 42 años de edad, el 5 de diciembre de 1953 , en un hospital de Los Ángeles, California, Estados Unidos, a causa de una enfermedad crónica originada por una hepatitis C . Su cuerpo fue trasladado a la Ciudad de México; se le rindió un homenaje público en el teatro de la ANDA (que hoy lleva su nombre), y fue sepultado en el Panteón Jardín, ubicado al sur de la CDMX.

"Jorge Negrete para mí es un ícono, para mí es un ejemplo, un hombre que en el momento más importante de su carrera, dejo todo por sus compañeros y se dedicó solamente a la ANDA, no la hizo, estaba hecha. Él estaba en España, ya la habían hecho y de pronto la ANDA empezó a estar mal, dejó todo en España y se regresó, ese era Jorge Negrete".

Lo demás mi mamá dice que no (es hijo de Jorge), ahora, si mi mamá tuvo el buen gusto de llevarlo a cabo, quién soy yo para criticarla, es una leyenda urbana.

"Cuando yo tenía 42 era bastante similar físicamente a él (Jorge Negrete), inclusive las hermanas de él me adoptaron como hijo putativo", manifestó el actor Humberto Elizondo.

