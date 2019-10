Jorge Ortiz de Pinedo tacha a Sergio Mayer de hablador y mentiroso

La polémica entorno a la muerte de José José aún continua y es que después de darse a conocer que algunos famosos entre ellos Sergio Mayer, habian ayudado a traer los restos del cantante a la Ciudad de México, este fue desmentido por Jorge Ortiz de Pinedo.

Resulta que el actor y productor estuvo en un evento donde de inmediato fue abordado por la prensa, por lo que aprovechó las cámaras para irse con todo en contra de Mayer, quien se ya se ha defendido sobre las acusaciones en su contra.

"La gente que es muy habladora pues se merece que los desenmascaren lo que sí ya nos dijo Joel a nosotros a ustedes a los medios que ha ido ese señor no nos ayudó en nada, no hizo nada se está colgando una medalla que no merece, yo e creo a Joel ustedes creanle a quienes ustedes quieran y que el público juzgue a final de cuentas", dijo el también productor.

Por si fuera poco Jorge también dejó bien claro que el ahora diputado quedó en ayudarlo a recuperar su teatro, pacto que jamás cumplió, mostrando su descontento ante las cámaras una vez más.

"Prometio que iba a defender como loco el teatro López Tarso que iba a respetar el convenio, que no me quitaran nada y total terminaron dándoselo a otra empresa y el terminó reinugurando el teatro con mis cosas con mis butacas y con todo, entonces eso vayan y pregúntenselo a él", dijo el actor.

Recordemos que el escándalo no termina del todo pues muchos han estado arremetiendo en contra de Sara Salazar y su hija, quienes se llevaron a José José a la ciudad de Miami, lugar al que nadie se podia acercar a él, pues supuestamente Sara no queria que su padre conviviera con nadie.