Jorge Ortiz de Pinedo y el día que mataron a su madre y hermana

El primer actor mexicano Jorge Ortiz de Pinedo vivió en 1985 la peor pesadilla al enfrentar la muerte de su madre y hermana, el mismo día, en un ataque terrorista.

Jorge Ortiz de Pinedo, quien ha actuado en exitosos programas de televisión como Dr.Cándido Pérez y Una familia de diez, perdió a su hermana Laila Ortiz de Pinedo y a su mamá Lupita Pallás, en 1985, cuando comenzaban su viaje de vacaciones por Europa.

Una publicación compartida de Jorge Ortíz de Pinedo (@jorgeortizdepinedoficial) el 5 May, 2019 a las 1:31 PDT

Ambas murieron en un atentando terrorista en 1985 durante un vuelo que se dirigía de Atenas, Grecia a El Cairo, Egipto, lo ha contado él en distintas entrevistas para televisión.

En entrevista que circula en YouTube y le hicieron para el programa de televisión Sale el sol, Jorge narra cómo fue el día en que recibió la fatal noticia. Él se encontraba trabajando en una obra de teatro en Ciudad de México cuando le avisaron.

Hice el segundo acto de la obra, pensaba en mi madre y hermana, en nadie más. Cuando acabé me fui a Televisa a ver las imágenes...Me di cuenta que la cosa estaba muy grave. De 90 pasajeros sobrevivieron 18."

Te puede interesar: Ana Bárbara encuentra al chico que baila como ella en su show

Y narra que ante los hechos voló a Atenas, Grecia, pero en Washington, D.C., le dijeron que su madre y hermana no estaban entre los sobrevivientes.

Me fui a Londres, tenía que volar a Malta, no sé ni cómo le hice, no tenia ni tarjetas de crédito."