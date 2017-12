Jorge Ortiz defiende a su hijo sobre infidelidad a Duval

El productor, director, escritor, comediante y actor mexicano, Jorge Ortiz de Pinedo defendió a su hijo, Jesús Ortiz de Pinedo, de los rumores que circulan respecto a que le fue infiel a la comediante Consuelo Duval.

Enamorada❤️ Una publicación compartida de Consuelo Duval (@consueloduval) el 7 de Nov de 2017 a la(s) 8:32 PST

Fue el pasado mes de noviembre cuando la Duval declaró al programa Ventaneando que mantenía una relación con Ortiz de Pinedo.

"Sí estoy... es que yo les había dicho que nunca me iba a enamorar. Pero bueno, llevo seis años sola, y llegó una persona que me hizo latir el corazón diferente y está padre. Nos caíamos muy bien y estamos empezando una amistad muy linda y a mí me late el corazón, no sé si a él, a mí sí”, dijo en su momento.

Si me caigo por pendeja... me levanto por chingona. Se lo aprendí a mi amiga @yolandaamor Qué gran maestra de vida has sido para mi asquerosita!!Te amo SIEMPRE. Y para Siempre...#felicidad #friends #friendsforever Una publicación compartida de Consuelo Duval (@consueloduval) el 7 de Dic de 2017 a la(s) 3:22 PST

En una entrevista a Televisa Espectáculos, el actor Jorge Ortiz desmintió los rumores sobre una supuesta infidelidad de parte de su hijo hacia el comediante. Ortiz negó que Jesús tenga un noviazgo desde hace cuatro años.

“Se divierten mucho juntos, están contentos, yo creo que debemos darle la oportunidad de haber qué pasa, pero pues este ambiente esta canijo, mi hijo que no tiene nada que ver con nada, ya le invitaron que tiene otra relación, que ya engaño a la pobre Consuelo”, afirmó.

NOS ODIAMOS CON TODO EL AMOR DEL UNIVERSO!!! ❤️❤️❤️@Varelateatro GRACIAS Gabriel Varela!! Por darme la oportunidad de ser una #hijadesumadre Una publicación compartida de Consuelo Duval (@consueloduval) el 2 de Dic de 2017 a la(s) 10:53 PST

Tras la entrevista, Jorge Ortiz de Pinedo bromeó sobre el tema e indicó que tiene ganas de contratar a Consuelo para un evento.

Gracias por la entrevista y el debate de "la quesadilla con queso" a @ConsueloDuval y Jesús Ortiz de Pinedo Jajaja pic.twitter.com/TdzIJb9zPs — Gaby Tamez (@TamezGaby) 1 de septiembre de 2017

“Debemos de tener calma, dejarlos que hagan lo que quieran, ta bien porque yo tengo ganas de contratar a Consuelo y así me saldrá más barata”, indicó.

El novio de Consuelo Duval salió con que tiene pareja

La comediante Consuelo Duval está pasando por un mal momento y es que, tras un romance fugaz con Jesús Ortiz, hijo del famoso productor Jorge Ortiz de Pinedo, terminó su relación.

Según el empresario tiene otra relación con una mujer llamada Stephanie desde hace cuatro años y medio, incluso viven juntos en Monterrey, este motivo orillo a la también actriz a finalizar el romance.

Según Tv Notas una persona de la producción "Hijas de su madre" reveló que, aunque Duval sabían de esa relación la cual supuestamente se había terminado no fue así y decidió alejarse pues no le interesan hombres mentirosos y con compromiso.

"Resulta que él tiene una relación con otra mujer desde hace más de cuatro años, y hasta viven juntos en Monterrey, y cuando salió la revista, pues se le cayó la mentira, ya que ambos se enteraron.

¿CONSUELO LO HABLÓ CON JESÚS?

"Sí, y le dijo que prefería cortar cualquier vínculo, pues no le gusta que la involucren es ese tipo de cosas; no es de las que pase por alto un engaño. Seguramente la novia sí lo perdonará y seguirán su relación, pero allá ella".