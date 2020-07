Jorge Reynoso detenido en Texas por presunto asalto sexual a un menor de edad

El actor Jorge Reynoso fue detenido por segunda ocasión en Texas, tras cometer un supuesto asalto sexual a un menor de edad. De acuerdo con una publicación de Noticias Telemundo 40, el arresto del histrión mexicano se llevó a cabo ayer viernes en el condado Hidalgo, perteneciente al estado de Texas, Estados Unidos.

De acuerdo con varios medios de comunicación de Texas, el actor Jorge Reynoso fue detenido por la Policía de Edinburg y le fijaron una fianza de 30 mil dólares. Hasta el momento se desconocen mayores detalles al respecto.

Cabe mencionar que Jorge Reynoso ya había sido detenido en agosto de 2019, acusado de un cargo de indecencia con una menor de edad. Aquella denuncia señalaba que la víctima era familiar del actor. La niña se estaba preparando para una boda cuando el actor le dijo que se sentara junto a él en la recámara de la madre de la víctima, siendo en ese lugar donde según la tocó inapropiadamente.

En aquel entonces Sara Rodríguez, portavoz de la policía de Edinburg, fue quien confirmó la detención del actor mexicano, ya que el delito del que se le acusaba es considerado una felonía de segundo grado. Jorge Reynoso fue llevado ante el juez Toribio Palacios en la corte del Condado Hidalgo, se le fijó una fianza de 250 mil dólares. Además, le ordenó portar un grillete electrónico, así como la entrega de su pasaporte para evitar que saliera de los Estados Unidos mientras duraba el proceso legal.

Tras salir de la cárcel en aquella ocasión, el actor mandó el siguiente mensaje a los medios de comunicación. "Estaba en la ciudad de Monterrey la semana pasada y me llamaron para decirme que había algo grave en mi contra, que había una orden de presentación, aquí le dicen orden de arresto. Me vine inmediatamente y cruzando el puente las autoridades me trataron muy bien, ya hasta me estaban esperando".

Así como llegué así me voy, un poco más sucio, un poco más barbón, pero agradecido con la gente de las tres etapas que tuve con autoridades de los Estados Unidos, con esta prisión que me trataron muy bien, es una prisión muy fuerte, pero miren estoy saliendo para arreglar el asunto.

Jorge Reynoso de 63 años de edad es originario de Aguascalientes. Tuvo gran reconocimiento como actor en los años 80´s y 90´s. Es hermano del también reconocido actor Sergio Reynoso. Tuvo su debut actoral en "Los hijos de Sánchez", donde trabajo con Anthony Quinn y la actriz Katy Jurado; también es conocido por sus papeles en películas como "Un mojado encabronado", "Dos plebes", "Chavos banda" y "Bosque de muerte".

Según publica el portal Univisión, en caso de que Jorge Reynoso sea hallado culpable de este nuevo cargo, de acuerdo con el código penal de Texas, enfrentaría una condena de entre dos a 20 años de cárcel y una multa de hasta 10 mil dólares (más de 225 mil pesos mexicanos).

