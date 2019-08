Jorge Reynoso es liberado pese a denuncia sobre acoso

El actor mexicano Jorge Reynoso, quien ha actuado en telenovelas mexicanas como "Barrera de amor" y "Fuego en la sangre", es liberado, tras haber sido arrestado en Texas por haber cometido un supuesto abuso en contra de un menor de edad.

En distintos portales de noticias se informa que con base en la denuncia, se dio a conocer que la presunta víctima es familiar de Reynoso y los hechos ocurrieron en 2006, cuando la menor tenía 10 años.

Jorge Reynoso fue arrestado en Edinburg, Texas, se informo el paado miercoles, con cargos de indecencia contra una menor de edad, la cual, se ha especulado, se informo, es una integrante de su familia.

En los escritos se señala que la menor se estaba preparando para una boda, cuando Reynoso la sentó en sus piernas y la empezó a tocar inapropiadamente.

Jorge Reynoso quedó en libertad después de que pagara una fianza de 250 mil dólares y tras aceptar portar un grillete y entregar su pasaporte.

Pese a haber quedado en libertad, Reynoso, quien ha actuado en decenas de películas mexicanas, seguira siendo investigado y de ser encontrarlo culpable podría enfrentar 20 años de prisión y pagar una multa de 10 mil dólares.

Reynoso, quien tiene 62 años de edad, a través de una grabación en Instagram relata que le informaron que tenía una orden de presentación con las autoridades en Texas, la cual era muy grave.

Decidió ir a Estados Unidos para ver de lo que se trataba e hizo frente al problema con la mejor actitud.

Me vine inmediatamente y cruzando el puente las autoridades me trataron muy bien y hasta me estaban esperando”, comentó el actor.