Jorge Rivero sorprende a sus fans por lucir irreconocible a sus más de 80 años

México. Jorge Rivero es un actor mexicano que triunfó como tal principalmente entre las décadas de los años setenta y ochenta, y su aspecto físico lo hizo colocarse como uno de los consentidos y más admirados entre el público femenino.

Decenas de películas en el cine mexicano filmó Jorge Rivero, originario de Guadalajara, Jalisco, además hizo fotonovelas y pocas veces apareció en telenovelas, pero logró posicionarse como un galán del cine en México.

Al señor Rivero se le ha considerado durante muchos años como uno de los hombres más sensuales del cine y una de las estrellas de cine de acción más importantes de la segunda mitad del siglo XX.

Actualmente tiene 83 años de edad, y pese al paso de los años por su vida, asombra por lo bien conservado que se encuentra, puesto que luce de muchos menos de los que tiene, según puede verse en algunas imágenes que circulan de él en Internet.

Jorge Rivero en una de las imágenes que lo muestran como es en la actualidad.

Rivero está retirado desde varios años atrás del mundo del espectáculo mexicano y de acuerdo a información en su biografía radica en USA, junto a su familia, además estuvo dedicado un tiempo a las bienes raíces, lo que le produjo buenas ganancias.

Jorge Pous Rosas es el verdadero nombre del actor nacido en el estado de Jalisco el 15 de junio de 1938 y estudió Ingeniería Química, pero desde su adolescencia le fascinoó también el mundo del espectáculo, por lo que no dudó en buscar sus primeras oportunidades en él.

Su figura atlética se debe en parte a que desde joven practicó muchos deportes, incluso llegó a representar a México en los Juegos Panamericanos en Natación y Waterpolo, por ello fue convocado a participar en el cine de luchadores.

Jorge Rivero tuvo su debut artístico en 1964 en la película El Asesino Invisible, cuando tenía 26 años de edad, pero su primer gran éxito cinematográfico se lo dio la película El Mexicano, en 1966, luego participó en diversas películas junto a El Santo y Blue Demon .

De esa manera pudo consolidarse en los próximos años como una de las figuras más prominentes de la época, puesto que también filmó en Hollywood cintas como Soldier Blue (1970), Río Lobo (1970, The last hard man (1976) y Dar of the assassin (1979), entre otras, donde trabajó con estrellas como John Wayne, Charlton Heston y Glenn Ford.

A Rivero se le recuerda por su actuación en películas mexicanas como Estafa de amor, Las cautivas, Los hombres no lloran, Las fichera, Muñecas de medianoche, Erótica y Bellas de noche, algunas de ellas correspondientes a la época de cine de ficheras y en las que trabajó con actrices como Sasha Montenegro y Angélica Chaín.



Telenovelas como Balada por un amor y La chacala, en 1990 y 1998, luego El crimen del cácaro Gumaro, en 2014, son las últimas en las que Jorge Rivero pudo tomar parte como actor, luego se fue a vivir a Los Ángeles, USA, donde radica actualmente.