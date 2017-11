Jorge Salinas arremete contra Paulina Goto (VIDEO)

Luego de que el pasado mes de octubre Paulina Goto diera a conocer a través de un video en redes sociales, el fuerte golpe que le dio sin querer a Elizabeth Álvarez durante las grabaciones de la telenovela El vuelo de la victoria, es Jorge Salinas quien salió en defensa de su esposa.

“Accidentes en el set con mi @elizabethalvareztv que es una reina y se portó divina. Hicimos 2 tomas para esta escena y creo que la toma 2 no fue tan buena idea. Y pos no era cachetada mis chavos, la escena era con puñetazo (el día que quieras @canelo jajajaja) Cuquita te adoro y todavía tienes una semana de grabación pa la revancha jaja”.

Durante un evento en la Ciudad de México, el actor fue cuestionado sobre este incidente que protagonizó su esposa, y sin pensarlo contestó:

“Muy mal, tache, eso no es ser profesional, muy mal, súper tache, por supuesto que sí (lo critico)”.

Sin embargo, Jorge Salinas confesó que lo que más le molestó de este suceso, fue que la joven actriz compartiera el momento en redes sociales.

“Me enojé más cuando lo subieron a las redes, eso no se hace, eso es violar la intimidad del secreto profesional, si ya la regaste, la cag…. por no ser una actriz competente, entonces no la riegues más mofándote de la risa y después ofreciendo una disculpa para ver cuántos likes tengo, muy mal”, expresó visiblemente molesto.