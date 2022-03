Jorge Salinas confiesa en qué momentos de su vida se ha sentido agredido por la prensa en México

México. El actor mexicano Jorge Salinas comparte en qué momento de su vida se ha sentido agredido o violentado por la prensa mexicana. En entrevista con el programa Hoy comparte acerca de tal situación.

Jorge Salinas, originario de CDMX, de 53 años de edad, señala que es una persona agradecida con la prensa y medios de comunicación puesto que siempre lo han apoyado en su carrera, pero en momentos "han pasado la línea del respeto".

Jorge Salinas expresa que en muchas ocasiones los famosos son los culpables de que la delgada línea entre lo público y lo privado se rompa, y eso de pie también a que los medios de comunicación tomen parte en sus vidas.

“El asunto aquí, no es lo que el periodista, el reportero, o el chismoso quieran transmitir, es lo que nosotros ventilamos, también hay que poner hincapié en que a veces nosotros utilizamos a los medios para dar a conocer cosas que no tendríamos de la vida privada o lo que sea; es un conjunto de versiones de ambas partes.”

Jorge, quien ha protagonizado telenovelas como Las vías del amor, Te sigo amando y Te doy la vida, por solo citar algunas, reconoce también que varias veces ha sentido que su vida privada ha sido violentada.

Foto de Instagram

"Sí me he sentido atacado y agredido, pero no pasa nada, al contrario”, recalca con honestidad el actor que ha trabajado con estrellas de la televisión mexicana como Adela Noriega, Aracely Arámbula, Nuria Bages y Érika Buenfil.

Y confiesa que cuando salían chismes de él en medios y revistas, quienes sufrian mucho eran hoy fallecidos padres: "entonces no digan chismes, no digan nada, solamente diviértanse, o del trabajo de nosotros (hablen)”.

En los últimos años Jorge Salinas ha estado en medio del escándalo por haber procreado con la actriz Andrea Noli una hija, con quien al parecer no ha convivido ni reconocido como tal, según lo ha compartido en entrevistas Noli.