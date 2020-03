Jorge Van Rankin habla de la pelea que tuvo con Galilea Montijo

Burro Van Rankin confirmó uno de los enigmas más comentados del programa Hoy y fue sobre las diferencias que hay entre las conductoras del matutino, pues como todos saben en más de una ocasión se dijo que no todos se llevaban bien.

Es por eso que el Burro acudió a La Saga, de Adela Micha donde habló sobre la convivencia que tienen cada mañana y dejó en claro que como todo trabajo han tenido roces, pues alguna vez él lo tuvo con la misma Galilea Montijo y ella con Andrea Legarreta.

"Es normal, no es que yo este hablando mal de nadie sí es normal que a una persona que ves diario que ves más que a tu familia yo he tenido roces con Andrea he tenido roces con Gali una vez y las amo a las dos las amo, una vez con Gali pero a los cinco minutos te digo 'perdón Gali', Burro no pasa nada y Andrea igual, pero son roses normales", dijo Van Rankin.

Mientras tanto los internautas que ven en el programa dieron su punto de vista sobre las declaraciones del Burro, quien siempre ha sido considerado una persona muy honesta con el público.

"El Burro es simpatiquisimo, es lo más divertido. Porque es muy espontaneo", "Ese burro tiene un carisma fabuloso, tiene la sangre muy ligera y por eso se le abren las puertas", le escribieron al Burro.