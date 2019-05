Jos Canela dice adiós a CD9

Las fans del grupo musical CD9 creó el hashtah Gracias Por Todo Jos, cuando el ahora ex integrante de la banda, comunicara en la red social que se separaba de la agrupación.

De momento no se ha hecho publico si el motivo de esta decisión se debe a un conflicto en el grupo.

En el comunicado, el interprete expresó:

He decidido dejar CD9, no espero que me entiendan, puesto que explicar los detalles con motivo de mi salida me parece algo muy personal, pero lo que sí espero es que me apoyen, les repito, esto no será fácil pero sé que es la mejor decisión para mí.