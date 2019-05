José Alberto Castro agradecido con Enrique Peña Nieto

José Alberto “El Güero” Castro, reconocido productor de telenovelas se mantiene al margen sobre el divorcio de su ex esposa Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto, sin embargo, está muy agradecido con el ex presidente de México por el excelente trato que les dio a sus hijas Sofía, Fernanda y Regina.

“Varias veces convivimos y realmente siempre lo que le voy a agradecer, es que a mis hijas siempre les dio el mismo lugar que a las de él”, comentó el productor en entrevista con con el programa Un Nuevo Día de la cadena Telemundo.

A José Alberto Castro el tema de la separación entre Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto no le sorprende.

No es que me sorprenda o se me haga raro. No sé cuáles sean los motivos completos por los que pueda haber una separación o no.