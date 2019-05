José Alberto Castro no producirá serie de Angélica Rivera

El productor José Alberto Castro, hermano de la actriz Verónica Castro y exesposo de Angélica Rivera, niega que vaya a producir una serie de televisión basada en la vida de la exprimera dama de México, madre de sus dos hijas, y con quien lleva una buena relación.

Recientemente se ha dicho en varios medios de comunicación que tal vez se hará una serie de televisión en la que se hable de la vida de la actriz Angélica Rivera, quien ha protagonizado telenovelas como "La Dueña" y "Huracán", y Castro es cuestionado al respecto.

En entrevista para el programa de televisión "Un Nuevo Día", José Alberto Castro refiere que aunque suene atractiva la idea de que Angélica Rivera tenga una serie de televisión, él no contempla realizarlo, al menos por ahora.

Hoy es algo que no me planteo, independientemente eso ya será si eso decide hacerlo ella un día o no, pero no sé, no me lo cuestionó”, dijo el realizador de melodramas como "Por amar sin ley".