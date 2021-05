José Alberto Castro recuerda cómo vivió su romance y matrimonio con Angélica Rivera

México. José Alberto "El Güero" Castro, hermano de Verónica Castro, recuerda cómo vivió su romance y matrimonio con la actriz mexicana Angélica Rivera, ambos padres de tres hijas.

José Alberto, quien es productor de telenovelas como Teresa y Médicos, línea de vida, en entrevista con el programa Hoy cuenta que, a pesar de no creer en el matrimonio, quiso casarse con Rivera.

Sobre su romance con la ex primera dama de México, José Alberto cuenta que estuvieron 14 años de novios, nacieron sus dos primeras hijas, Sofía y Fernanda, luego se casaron y nació Regina, su tercera hija.

"El Güero" Castro también comparte que únicamente estuvo casado con Angélica por dos años y después ella comenzó su historia de amor con Enrique Peña Nieto, expresidente de México, con quien luego se casó.

Y lo único que ve de malo en la etapa en que Angélica estuvo con Peña Nieto es las fuertes críticas que sus hijas recibían por el lado de la política.

Hay gente con muy poco criterio, gente que también no se midió en muchas de sus expresiones y de sus formas o ataques, y que creo que no fueron justos. Me controlé la verdad, me aguanté en muchos aspectos, y lo acepté de esa manera."