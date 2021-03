José Alberto Castro revela por qué eligió a Livia Brito para protagonizar La desalmada

México. Livia Brito es la protagonista de La desalmada, nueva producción de José Alberto Castro para Televisa, la cual inició grabaciones esta semana en Ciudad de México, y en entrevista con medios de comunicación, él menciona por qué la eligió para actuar en dicha producción.

En redes sociales Livia Brito ha sido atacada porque supuestamente agredió físicamente a un fotógrafo en Cancún, a mediados de 2020, y además rompió su cámara, hecho de violencia que nadie ve con buenos ojos.

Y por lo anterior, mucho han comentado en redes que no es justo que den trabajo a una actriz que además de no ser mexicana, participó en un acto violento y también dijo que estaba "harta" de los mexicanos.

Cuestionado al respecto, José Alberto Castro, exesposo de la también actriz Angélica Rivera, dijo que desconoce el problema de Livia y que él solamente se fija en su trabajo como actriz, lo que hizo que decidiera elegiral para protagonizar La desalmada.

La realidad es que no conozco, no estoy al tanto de eso, trabajo con un actor y la parte de sus vidas personales no me compete, siempre me trato de alejar de toda la parte de chismes, no es a lo que me dedico , sino que me dedico a la parte de producción”, agraga Castro, padre de tres hijas que tuvo junto a Angélica Rivera.