José Eduardo Derbez, a punto del llanto, se despide de Hoy

Luego de varios rumores de su salida del matutino de Las Estrellas, Hoy, esta mañana se cumplió.

José Eduardo Derbez se despidió del programa, asegurando que se retiraba para hacer telenovelas, una de sus grandes pasiones.

“Con mucha tristeza me retiro de este programa…tristeza y alegría porque me retiro a hacer lo que también me encanta que es hacer novelas”, manifestó el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo.

Visiblemente a punto de llorar, el joven actor agradeció a todos sus compañeros de Hoy, así como a todo el público que lo recibió en sus hogares a través de la televisión.

“Me encanto estar aquí, les quiero agradecer a todos ustedes, a cada uno por el cariño que me dieron desde el primer programa, fue tanto cariño que me quede sin palabras”.

Cabe recordar que fue a principios del pasado mes de noviembre, cuando en la columna Alfombra roja de EL UNIVERSAL, se dio a conocer que supuestamente José Eduardo Derbez, había recibido un ultimátum, ya que además de no gustar al público, tenía una actitud de divo.

Dicha columna citaba lo siguiente:

Le dan ultimátum a José Eduardo Derbez en "Hoy".

Nos enteramos que a José Eduardo Debez nada más no lo quieren en el programa "Hoy", pues no ha pegado. Y le dijeron que si de aquí a diciembre no le echa ganas y se quita su actitud altiva y millenial de “yo lo sé todo”, lo cambian por otro... y ese otro, lo más probable es que sea Fernando del Solar, quien ya había estado como invitado y funcionó, entre otras cosas, por la buena química que tiene con Raúl Araiza.

