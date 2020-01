José Eduardo Derbez agradecido de que sus papás no se hablen

José Eduardo Derbez estuvo como invitado en el programa "En casa de Mara" de Mara Patricia Castañeda, donde comentó que sus padres Eugenio Derbez y Victoria Ruffo tienen 10 años que no se dirigen la palabra. Cuando se hablaban tras su polémica separación, solo lo hacían para acordar las visitas que el comediante haría al hijo que tuvieron en común.

"Hace años no hablan, creo que desde que yo tenía 18 años dejaron de hablar, ya 10 años que dejaron de hablar, fue de mayor de edad, menor de edad se comunicaban como de 'pasas tú por él, vienes o voy', pero nunca se llevaron bien", manifestó José Eduardo Derbez a la periodista de espectáculos.

El actor mantenía la esperanza de que la relación entre sus padres mejorara con el paso del tiempo, cosa que hasta el día de hoy no ha sucedido. Asimismo mencionó estar agradecido de que sus papás Victoria Ruffo y Eugenio Derbez no se hablen. "Yo me acuerdo que era llamada de 15 segundos y terminaba en mentada de madre, yo sí decía 'es que de verdad no pueden hablar'".

Empezaba muy bonito, yo siempre me ilusionaba cuando veía que hablaban por teléfono y siempre así de 'buenos días, ¿cómo estás? muy bien', 10 segundos más y ya era mentada de madre.

"Aventaba el teléfono mi mamá y me decía 'al rato te vas con tu papá'. Yo decía 'qué bueno que están lejos', a partir de los 18, fue de ya no me marques, ya cumplió 18, ya ahí quedó toda nuestra relación, por mí mejor".

José Eduardo Derbez agregó: "yo cuando cumplí los 18 años intenté acercarme más a mi papá, mis papás ya tenían otra mentalidad, éramos más maduros los tres, empezamos a tener una relación más cercana, más bonita los tres, más amigable y obviamente ayudó mucho que ellos no se comunicaran".