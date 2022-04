José Eduardo Derbez confiesa que una fan se decepcionó de no verlo "Pedo" en Acapulco, Guerrero

Ciudad de México.- José Eduardo Derbez, icónico y amado personaje de la familia Derbez, cuenta que en sus shows, en su participación y paso por series, siempre ha destacado por ser un chico alegre, fiestero y el alma del reventón, sin embargo, en la vida real, esto no puede suceder 24/7 porque debe existir un equilibrio en la vida, aunque esto a algunos fans les resulta difícil de entender.

En entrevista con Pedro Prieto, para su podcast en YouTube, el bebé de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, comentó que, en una ocasión, caminando con su novia por el bello puerto de Acapulco, Guerrero, una señora se le acercó muy emocionada y le pidió una foto, y entre tono de broma y enserio le preguntó: ¿No estás pedo verdad? ¿Si estás sobrio? ¿Sí me puedo tomar una foto contigo? A lo que él contesto que sí.

Pero antes de que la fan capturara el momento, el primogénito de Eugenio le preguntó muy consternado a la señora por qué decía eso y la fanática respondió:

“Es que yo siempre pensé que si algún día te encontraba te iba a ver pedo, tomado, vomitando, ahogado, porque así eres tú. Una foto así normal”, expresó la mujer.

"Pues no estoy tomando señora, ahorita no", respondió el actor. A pesar de que la fan obtuvo la foto con la que había soñado, tanto que ya tenía ensayado lo que iba a preguntarle al joven, José Eduardo confiesa que la mujer se ve decepcionada, por lo que él contesto a manera de sarcasmo:

“Le prometo que a la próxima voy a estar esperándola y voy a estar pedo, a ver cuando llega usted”, expresó Derbez.

Después de este encuentro el actor moría de la risa a lado de su novia Paola Dalay, tanto fue así que al llegar al departamento le dijo a su novia: “Sírveme un tequila, me voy a poner hasta el dedo, ya me ofendí; esta señora me vuelve a encontrar y me va a encontrar ahogado, estoy seguro que esa señora va a ser feliz si la guacareo”, comentó muerto de risa José Eduardo.