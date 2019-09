José Eduardo Derbez habla sobre la ruptura con Bárbara Escalante

José Eduardo Derbez, hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, dio a conocer hace unos días que su relación con Bárbara Escalante había terminado. En su memoria quedarán los mejores recuerdos de sus 5 años de noviazgo con la bella modelo. El actor dio sus primeras declaraciones al respecto en una entrevista para el Programa Hoy, asegurando que se encuentra tranquilo luego de este triste momento.

“Ahorita estoy concentrado en mi carrera, así que me siento muy tranquilo”, comentó José Eduardo Derbez, quien además negó la versión de que su relación terminó porque Bárbara Escalante quería ya contraer matrimonio. “A mí sí me gustaría casarme, tener una familia, pero como lo he dicho todo este tiempo, ahorita no, yo creo que más adelante, todo a su tiempo".

Ahorita soy un polluelo que está saliendo del capullo, un polluelo medio traqueteadón, pero va saliendo del capullo.

El actor y la modelo tenían una mascota, un cerdito de nombre "Boris". ¿Qué pasará con el puerquito? El hijo del comediante Eugenio Derbez respondió a esta interrogante en la charla con el Programa Hoy.

Es como la canción de Jesse & Joy, ¿Con quién se queda el puerco? Por el momento, parte y parte, porque es como un hijo.

Mediante un comunicado que compartió en sus redes sociales, José Eduardo Derbez dio a conocer el fin de su relación amorosa con Bárbara Escalante. "A todos nuestros amigos, quiero hacer de su conocimiento, que Bárbara Escalante y yo, hemos decidido terminar nuestra relación sentimental, más no significa que no sígamos conservando una gran amistad, pues Bárbara, es una mujer en toda la extensión de la palabra".

Doy gracias por haber compartido tanto tiempo con ella y atesoro los recuerdos, el cariño y el respeto que siempre nos tuvimos.

Hasta el momento la modelo no ha comentado nada sobre su ruptura con el hijo de Victoria Ruffo.