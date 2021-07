José Eduardo Derbez hace fuerte reclamo a Fernando Colunga, quien es su padrino de bautizo

México. José Eduardo Derbez, hijo de los actores Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, fue bautizado por el también actor Fernando Colunga, pero tiene que hacerle un reclamo fuerte y lo expresa en entrevista con el programa Hoy.

José Eduardo comparte que se siente orgulloso de que un actor tan importante y famoso como Colunga sea su padrino, pero en públicamente le dice: "Nunca me pela, no me manda mensajes, pero sabe que lo quiero mucho."