José Eduardo Derbez narra cuando una ex novia bien tóxica, intentó secuestrarlo por haberla "cortado"

Hay ex parejas sentimentales de tóxicas a tóxicas, tal y como lo comprobó el actor y conductor de televisión José Eduardo Derbez, quien en una entrevista en el programa "El minuto que cambió mi destino", contó cuando una ex novia intentó secuestrarlo en una cabaña del Ajusco, en la Ciudad de México, luego de haberla "cortado". Con el humor que lo caracteriza, expresó: "fue una ex que tuvo, que estaba bien loca".

Esto ocurrió hace ya unos años. José Eduardo Derbez estaba en su departamento en la CDMX, cuando su ex novia tóxica le llamó por teléfono y le pidió verla en el estacionamiento del edificio donde vive. "Yo me acuerdo que en esa época tenía yo mis serpientes, hasta bajé con mis dos serpientes porque las estaba acariciando".

La "innombrable" le pidió que se subiera al auto en el que venía y cuando el actor lo hizo, "se arranca". Ante esto, el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo le dice: "'¿a dónde vamos? Yo no avisé, nomás me dijiste baja al estacionamiento', me dice: 'tú espérate', le dije: 'no, cuál espérate, no manches, regrésame a mi casa'".

Cuando circulaban por el Periférico, una de las principales avenidas de la Ciudad de México, su ex novia reveló sus planes: ¡secuestrarlo y tenerlo solo para ella! "Te voy a llevar a una cabaña en el Ajusco y ahí te voy a tener solo para mí".

El hermano de los también actores Aislinn y Vadhir Derbez, sintió, en ese momento, estar viviendo una escena de telenovela. José Eduardo comenzó a desesperarse, sobre todo, al poder abrir la puerta, ni bajar el cristal de la ventana. "Te voy a amarrar en una cabaña que tengo en el Ajusco y de ahí no vas a salir", volvió a decirle.

Al lograr bajar un poco el cristal de la ventana, el actor arrojó unos lentes de sol y el celular de su ex novia, pensando que se detendría, pero nada. Su desesperación aumentaba, pues esta mujer comenzó a conducir más a prisa.

Yo decía: 'no manches, ¿sí lo va a cumplir o no lo va a cumplir?'. Rarísimo, aparte como si estaba bien enfermita, bien dañada, toxicota.

José Eduardo Derbez intentó otra técnica para lograr que su ex novia se detuviera. Le dio por su lado, comenzó a hablarle bonito, a decirle que él la había "regado" por haber terminado la relación, que lo perdonara y que volverían a estar juntos. Asimismo, le acariciaba su cabello y dio unos besos.

Cuando la situación se controló, José Eduardo pidió que lo regresara a su casa. Durante el trayecto seguía dándole unos besos y acariciando el cabello. Al llegar y bajar del auto, la mandó "por un tubo".

"Me bajo y le azoto la puerta, le dije: 'pin... loca, no te quiero volver a ver en mi vida, desgraciada'", y ella empieza a gritar como loca. Al acercarse el portero del edificio, al ver lo que ocurría, su ex novia se fue. "Nunca más volví a saber de ella, bendito sea el señor".