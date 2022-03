México.- Con la intención de mantenerse a la moda, el actor y conductor mexicano José Eduardo Derbez decidió someterse a un drástico cambio de look que al final no salió como esperaba y terminó por ser el hazme reír del programa Miembros al aire.

El hijo de Eugenio Derbez confesó que decidió hacer un cambio luego de que sus colegas de trabajo destacaran que se veía algo diferente, por lo que tuvo que contar la historia y no dejó de hacer reír a los demás conductores, así como a la audiencia del programa.

Fue luego de que Paul Stanley hiciera un comentario burlesco sobre su nuevo look cuando José Eduardo decidió contar su experiencia con un estilista y el cómo su cabello pasó de ser oscuro a un tono más claro, pero que no quedó para nada como pensaba.

José Eduardo Derbez contó que fue a un salón de belleza a acompañar a Paola Dalay, su novia, y vio la oportunidad de hacerse algo nuevo en el cabello, así que su pareja le propuso un estilo y fue cuando todo comenzó.

La novia del actor le mostró la imagen de otro hombre con un buen estilo de cabello y se animó al cambio, pero al someterse a dicho procedimiento se dio cuenta de que no iba a quedar como el que había pedido. Al finalizar entendió que no se veía igual que el modelo, pero decidió quedárselo.

José Eduardo Derbez pagó miles de pesos por cambio de look y… ¿no le gustó?

Todos de inmediato se echaron a reír e hicieron cómicos comentarios al respecto, pero no fue todo, luego de que Raúl Araiza le preguntara sobre el gasto que había hecho para su nuevo look, José Eduardo Derbez dejó al descubierto que pagó una millonaria cantidad para eso.

Resulta que, para que le hicieran un look que no le gustó para nada, el joven pagó nada más y nada menos que 10 mil pesos mexicanos, lo que hizo que las burlas aumentaran todavía más y se hicieran más chistes al respecto, aunque a él ya no le quedó de otra más que aceptar el error que fue intentar cambiar de estilo.

