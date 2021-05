José Eduardo Derbez revela qué lo hizo perder todos sus ahorros

México. José Eduardo Derbez, hijo de los actores Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, revela que perdió todos sus ahorros y por eso tuvo momentos difíciles en su vida personal y profesional.

En entrevista con Faisy, José Eduardo comenta que a su vida llegó el día en que en su cuenta bancaria no tenía ni un peso y tuvo que pedir ayuda a algunos allegados para salir adelante.

Tras aparecer en varias telenovelas en Televisa, Derbez, quien tiene 29 años de edad, logró tener un buen dinerito, pero lamentablemente no supo administrarse y él mismo explica cómo lo perdió casi todo.

No supe ahorrar, no supe manejar mi dinero, tenía como 22 años. Compré un coche, empecé a invitar a todo mundo, me quedé sin un peso al grado de no tener ni para comprar una lata de atún", dice el también youtuber.

José Eduardo también cuenta en la misma entrevista que años atrás pensaba que por ser el hijo de Victoria y Eugenio, los productores le darían todas las oportunidades, pero no fue así.

Fue una etapa dura en mi vida de que nadie me quería abrir las puertas, yo pensé que aún sin ayuda por el nombre se me iban a abrir las puertas porque me conocían de chiquito, pero no, al contrario, se me cerraron muchas puertas.”