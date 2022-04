José Eduardo Derbez se enoja con Yordi Rosado por hablar de la supuesta boda ficticia de sus padres

José Eduardo Derbez de 29 años de edad, le reclamó a su colega Yordi Rosado de 50 el porqué sacó los trapitos al sol de sus padres, de quienes siempre se han dicho tuvieron una boda falsa, algo que nunca se ha hablado con claridad, pero al parecer al joven actor no le gustó para nada que lo volviera a recordar.

Y es que mientras estaban en una dinámica de Miembros al Aire donde ambos participan, Yordi Rosado le dijo a José Eduardo Derbez que nunca lo ha invitado a su podcast, pero el también le dijo que no dijera nada, pues hasta han hecho zoom, pero de la nada le dijo que sacó los trapitos al sol de la supuesta boda ficticia entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, por lo que todos se quedaron sorprendidos.

Tras las declaraciones de José Eduardo Derbez, muchos pensarían que Yordi Rosado se quedaría callado por el comentario que hizo su compañero de trabajo, pero de inmediato le contestó diciendo que no se hiciera tonto, pues el hijo de las dos estrellas solo quería likes al hablar de esa polémica la cual lleva varios años rumoreándose.

"No sé si estén de acuerdo con mi opinión, pero siempre he pensado esto, tengo casi la edad de Eugenio y vi y recuerdo todo lo qué se dijo por ambas partes y pienso que fue una broma de muy mal gusto", "No hagas cosas buenas que parezcan malas, Eugenio. Eso de “dar los anillos” se prestó a malentendidos, confusiones y errores garrafales", escriben las redes sobre la boda.

Por si fuera poco Yordi Rosado hace poco entrevistó a Eugenio Derbez con quien habló del tema, donde se justificó diciendo que Victoria Ruffo si sabía de la boda y que todos los que estaban presentes eran actores, por lo que ambas partes siempre han puesto en duda al público.

Cabe mencionar que el conductor mexicano estuvo en polémica hace poco después de la entrevista que tuvo con Luis de Llano, pues fue a partir de ahí donde se desencadenó todo lo relacionado con Sasha Sokol quien lo acusó de haberla violado cuando tenía 14 años.