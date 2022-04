José Eduardo Derbez te comparte como llegar a los 30 lejos de preocupaciones y joven

José Eduardo Derbez está de fiesta en estos momentos, ya que está festejando su cumpleaños número 30 y la mejor manera en que lo hizo fue por medio de un mensaje donde deja en claro que a pesar del tiempo siempre se puede ser joven, pues él siempre lo ha tratado de demostrar.

Fue en su cuenta de Instagram, donde José Eduardo Derbez compartió no solamente una foto, sino un mensaje donde revela que ha disfrutado la vida al máximo, ya que para él los 30 no son sinónimo de viejo o de madurez, todo lo contrario, pues cada día aprende algo nuevo.

"Haz una lista de todo lo que no te gusta de ti y luego tírala, eres el que eres, y después de todo no es tan malo como te imaginas. Un domingo de cruda tira el equipaje de sobra, el viaje es largo, cargar no te deja mirar hacia adelante y además jode la espalda", dice parte del mensaje del actor mexicano.

Para quienes no lo saben, la carrera del chicho ha despuntado en el mundo del espectáculo, pues no solo se le ha visto como conductor de Miembros al Aire, también lo hemos visto brillar en la exitosa serie Mi Tío, donde el público aceptó de buena manera el proyecto el cual lleva mucha comedia, algo que se le da muy fácil al famoso.

"No sigas modas, en 10 años vas a morir de vergüenza, de haberte puesto eso de todas maneras. Besa a tantos como puedas, deja que te rompan el corazón, enamórate, date en la madre y vuelve a levantarte, quizás hay un amor verdadero, quizás no, pero mientras lo encuentras, lo bailado ni quién te lo quite", sigue el histrión en su llegada a los 30.

Otra de las cosas que llaman la atención del también hijo de Victoria Ruffo es que en efecto a pesar de que sigue de fiesta ha demostrado mucha responsabilidad en su trabajo, pues hasta el momento no salido algún chisme en el que algún productor se queje de él, además el trabajar es algo que le ha gustado desde hace tiempo.

