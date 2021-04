¡José Eduardo Derbez teme cumplir años!; mira su reacción tras cumplir 29

México. José Eduardo Derbez, hijo de los actores Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, quien es actor y youtuber, celebró recientemente por su cumpleaños 29 y al parecer ya le tiene miedo a la edad, pese a ser tan joven.

José Eduardo, quien nació en Ciudad de México el 14 de abril de 1992 y cuyo nombre completo es José Eduardo Eugenio González Martínez del Río, comparte lo que siente al saber que está a un años de sus 30 de vida.

Más que emocionado se siente preocupado, comparte José Eduardo en entrevista con medios de comunicación en CDMX, según reporte en distintos portales de noticias, y opina que la vida en realidad pasa muy rápido.

Ya 29, ¿suena muy feo no?, bueno, a mi si me está pegando. Se acercan los 30. Los 29 ya están cumplidos, me da cosa que son los últimos 20, pero mira, la cosa está en la mente, eso es lo que me han dicho”, dijo a la prensa.